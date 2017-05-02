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2 мая 2017, 08:47

Большинство российских покупателей выбирают «автомат»

Доля продаж автомобилей с автоматической коробкой переключения передач на российском рынке достигла 55 %. Эти данные приводит аналитический центр «Автостат».
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Согласно результатам исследования российского рынка, которое охватывало продажи новых легковых автомобилей, оборудованных автоматической трансмиссией, число поклонников «автомата» превысило количество выбирающих «механику».
 
По итогам I квартала 2017 года рыночная доля таких машин в России составила 54,7 %. В количественном выражении это соответствует 162 000 проданных автомобилей с АКП, что на 3 % больше, чем годом ранее.
 
Как отмечают аналитики агентства «Автостата», доля продаж легковых машин с автоматической трансмиссией в России продолжает расти. Так, за прошедшие 3 месяца этот показатель увеличился на 3,5 %.

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Большинство российских покупателей выбирают «автомат»
Согласно результатам исследования российского рынка, которое охватывало продажи новых легковых автомобилей, оборудованных автоматической трансмиссией, число поклонников «автомата» превысило количество выбирающих «механику». По итогам I квартала 2017 года рыночная доля таких машин в России составила 54,7 %. В количественном выражении это соответствует 162 000 проданных автомобилей с АКП, что на 3 % больше, чем годом ранее. Как отмечают аналитики агентства «Автостата», доля продаж легковых машин с автоматической трансмиссией в России продолжает расти. Так, за прошедшие 3 месяца этот показатель увеличился на 3,5 %.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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