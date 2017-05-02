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2 мая 2017, 08:47
Большинство российских покупателей выбирают «автомат»
Доля продаж автомобилей с автоматической коробкой переключения передач на российском рынке достигла 55 %. Эти данные приводит аналитический центр «Автостат».
Согласно результатам исследования российского рынка, которое охватывало продажи новых легковых автомобилей, оборудованных автоматической трансмиссией, число поклонников «автомата» превысило количество выбирающих «механику».
По итогам I квартала 2017 года рыночная доля таких машин в России составила 54,7 %. В количественном выражении это соответствует 162 000 проданных автомобилей с АКП, что на 3 % больше, чем годом ранее.
Как отмечают аналитики агентства «Автостата», доля продаж легковых машин с автоматической трансмиссией в России продолжает расти. Так, за прошедшие 3 месяца этот показатель увеличился на 3,5 %.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
Мне тоже Доктор Стрендж понравился, крутой фильм и отличная игра актеров
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