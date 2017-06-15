15 июня 2017, 08:31

Большой футбол серьезно ограничит стоянки и парковки в Санкт-Петербурге

Грядущий в Санкт-Петербурге Кубок конфедераций FIFA-2017 вносит определенные коррективы в автомобильное движение. В период с 0 часов 16 июня до 0 часов 3 июля 2017 года на наряде участков городских дорог будут смонтированы дорожные знаки «Остановка запрещена».
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В данном списке представлены следующие адреса: Московский пр. - от пл. Победы до пл. Московских ворот; Лиговский пр. от пл. Московских ворот до пл. Восстания; Большой пр. П.С.; Кронверкский пр. от Каменноостровского пр. до пр. Добролюбова; наб. Макарова от Тучкова моста до Малого пр.; Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 8-9 линий; 8-9 линии В.О. от Малого пр. до наб. р. Смоленки; Уральская ул. от наб. р. Смоленки до Морской наб.; ул. Смолячкова (нечетная сторона) от Б. Сампсониевского пр. до Лесного пр.; Лесной пр. (четная сторона) от ул. Смолячкова до Гренадерской ул.; Гренадерская ул. (четная сторона) от Лесного пр. до Гренадерского моста; наб. реки Карповки - от Аптекарской наб. до Чкаловского пр.

Также в указанный период дорожные знаки «Остановка запрещена» мы увидим здесь: Чкаловский пр. - от наб. реки Карповки до Левашовского пр.; Левашовский пр. - от Каменноостровского пр. до Песочной наб.; Бармалеева ул. от Левашовского пр. до Малого пр.; Большая Зеленина ул. (нечетная сторона) от Чкаловского пр. до Песочной наб.; Чкаловский пр.(нечетная сторона)от Пионерской ул. до Большой Зеленина ул.; Пионерская ул. (четная сторона) от наб. Адмирала Лазарева; Малый пр. П.С.от Ординарной ул. до Каменноостровского пр.; Морской пр. (нечетная сторона) - от Спортивной ул. до Петроградской; Константиновский пр. (нечетная сторона) - от Еленинской ул. до Гребной ул.; Крестовский пр. от Петроградской ул. до Южной дороги; ул. Рюхина - от Кемской ул. до Морского пр.; Спортивная ул. - от Морского пр. до Лазаревского моста; Петроградская ул. - от Морского пр. до Большого Крестовского моста; Северная дорога - от Бодрова пер. до Южной дороги; Южная дорога - от Крестовского пр. до Северной дороги; Бодров пер.

С 0 часов 10 июня до 0 часов 3 июля 2017 года для организации удаленных пунктов досмотра будут установлены дорожные знаки, запрещающие парковку и остановку транспортных средств, на следующих участках дорог: Биржевой пер.; Биржевая линия от наб. Макарова до пл. Академика Сахарова; Волховский пер. от Биржевого пер. до наб. Макарова; Итальянская ул. вдоль д. 7; Стремянная ул. вдоль д. 10-12; нечетная сторона Стремянной ул. от Поварского пер. до Дмитровского пер.; Стремянная ул. от Дмитровского пер. до Владимирского пр.; Дмитровский пер. вдоль д. 1-7; проезд вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.; Вознесенский пр. от Б. Морской ул. до М. Морской ул.; Б. Морская ул. от Вознесенского пр. до д. 42; вдоль д. 42 по Б. Морской ул.

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Большой футбол серьезно ограничит стоянки и парковки в Санкт-Петербурге
В данном списке представлены следующие адреса: Московский пр. - от пл. Победы до пл. Московских ворот; Лиговский пр. от пл. Московских ворот до пл. Восстания; Большой пр. П.С.; Кронверкский пр. от Каменноостровского пр. до пр. Добролюбова; наб. Макарова от Тучкова моста до Малого пр.; Малый пр. В.О. от наб. Макарова до 8-9 линий; 8-9 линии В.О. от Малого пр. до наб. р. Смоленки; Уральская ул. от наб. р. Смоленки до Морской наб.; ул. Смолячкова (нечетная сторона) от Б. Сампсониевского пр. до Лесного пр.; Лесной пр. (четная сторона) от ул. Смолячкова до Гренадерской ул.; Гренадерская ул. (четная сторона) от Лесного пр. до Гренадерского моста; наб. реки Карповки - от Аптекарской наб. до Чкаловского пр.Также в указанный период дорожные знаки «Остановка запрещена» мы увидим здесь: Чкаловский пр. - от наб. реки Карповки до Левашовского пр.; Левашовский пр. - от Каменноостровского пр. до Песочной наб.; Бармалеева ул. от Левашовского пр. до Малого пр.; Большая Зеленина ул. (нечетная сторона) от Чкаловского пр. до Песочной наб.; Чкаловский пр.(нечетная сторона)от Пионерской ул. до Большой Зеленина ул.; Пионерская ул. (четная сторона) от наб. Адмирала Лазарева; Малый пр. П.С.от Ординарной ул. до Каменноостровского пр.; Морской пр. (нечетная сторона) - от Спортивной ул. до Петроградской; Константиновский пр. (нечетная сторона) - от Еленинской ул. до Гребной ул.; Крестовский пр. от Петроградской ул. до Южной дороги; ул. Рюхина - от Кемской ул. до Морского пр.; Спортивная ул. - от Морского пр. до Лазаревского моста; Петроградская ул. - от Морского пр. до Большого Крестовского моста; Северная дорога - от Бодрова пер. до Южной дороги; Южная дорога - от Крестовского пр. до Северной дороги; Бодров пер.С 0 часов 10 июня до 0 часов 3 июля 2017 года для организации удаленных пунктов досмотра будут установлены дорожные знаки, запрещающие парковку и остановку транспортных средств, на следующих участках дорог: Биржевой пер.; Биржевая линия от наб. Макарова до пл. Академика Сахарова; Волховский пер. от Биржевого пер. до наб. Макарова; Итальянская ул. вдоль д. 7; Стремянная ул. вдоль д. 10-12; нечетная сторона Стремянной ул. от Поварского пер. до Дмитровского пер.; Стремянная ул. от Дмитровского пер. до Владимирского пр.; Дмитровский пер. вдоль д. 1-7; проезд вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.; Вознесенский пр. от Б. Морской ул. до М. Морской ул.; Б. Морская ул. от Вознесенского пр. до д. 42; вдоль д. 42 по Б. Морской ул.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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