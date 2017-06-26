Борисовские Geely могут быть «обуты» в бобруйские шины
Собираемые в Белоруссии автомобили Geely могут комплектоваться шинами производства «Белшина» с посадочным диаметром R17 и R18. Правда, для этого бобруйским колесам придется еще пройти сравнительные лабораторно-дорожные испытания, где в роли визави выступят именитые зарубежные аналоги.
На тест выставлены шины Bel-403 (225/60 R18). Их проверят на такие параметры, как разгон и торможение, предельная скорость при различных режимах езды, управляемость, боковая и курсовая устойчивость на мокром и сухом асфальте.
Для справки: на мощностях борисовского завода «Автогидроусилитель» вот уже 5 лет собирают Geely. Правда, поначалу – преимущественно из машинокомплектов, поставлявшихся из Китая. В настоящее время на предприятии налажен полный цикл изготовления машин.
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