Боровичи приглашают на «аэродромный» дрэг-рейсинг
Напомним, что также на аэродроме, также в Новгородской области, правда, уже в Окуловке пройдет фестиваль под названием «Кинопробы». Однодневное мероприятие будет посвящено 55-летию Виктора Цоя. Дата проведения фестиваля – среда 21 июня 2017 года.
Справка
Дрэг-рейсинг представляет собой спринтерские заезды на дистанцию в 402 метра (¼ мили). В ряде случаев это могут быть заезды на ½ мили (порядка 804 метров), 1/8 мили (201 метр), либо на мерную милю (1609 метров). По своей сути, дрэг-рейсинг - гонкая на ускорение на прямой трассе.
Наибольшее распространение подобные гонки получили в США, где проводятся уже более полувека. Среди дисциплин дрэг-рейсинга практикуются гонки автомобилей, мотоциклов и катеров с поршневыми двигателями. При этом проводятся соревнования мотоциклов, электромобилей, скутеров, велосипедов, тракторов и даже газонокосилок.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное