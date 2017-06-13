13 июня 2017, 09:02

Боровичи приглашают на «аэродромный» дрэг-рейсинг

В воскресенье, 9 июля 2017 года, на взлетно-посадочной полосе аэродрома «Волгино» в Боровичах (Новгородская область) пройдут соревнования по дрэг-рейсингу, стилю, автозвуку и замерам клиренса.
^

Ранее мы писали
В среду, 21 июня 2017 года, на старом аэродроме Окуловки (Новгородская область) пройдет фестиваль под названием ...
Читать далее
Роскошным дополнением к этому «набору» станет выставка военных машин, ретро-автомобилей, техники ДОСААФ и МЧС. Начало мероприятия запланировано на 11 час. Вход свободный. Участие бесплатно.

Напомним, что также на аэродроме, также в Новгородской области, правда, уже в Окуловке пройдет фестиваль под названием «Кинопробы». Однодневное мероприятие будет посвящено 55-летию Виктора Цоя. Дата проведения фестиваля – среда 21 июня 2017 года.

Справка

Дрэг-рейсинг представляет собой спринтерские заезды на дистанцию в 402 метра (¼ мили). В ряде случаев это могут быть заезды на ½ мили (порядка 804 метров), 1/8 мили (201 метр), либо на мерную милю (1609 метров). По своей сути, дрэг-рейсинг - гонкая на ускорение на прямой трассе.

Наибольшее распространение подобные гонки получили в США, где проводятся уже более полувека. Среди дисциплин дрэг-рейсинга практикуются гонки автомобилей, мотоциклов и катеров с поршневыми двигателями. При этом проводятся соревнования мотоциклов, электромобилей, скутеров, велосипедов, тракторов и даже газонокосилок.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
| Кому: Victor77 Вы уже решили, где будете страховать на этот раз?
katyak
Продается Suzuki Grand Vitara 2008 г/в по з/ч в Новосибирске
Продам на запчасти Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 2008 г/ в. Территориально нахожусь в Новосибирске. Почтой не отправляю. Самовывоз. В наличии есть практически все начиная от кузовщины и заканчивая мелочевкой. Цены договорные - очень приемлемые. Торг приветствуется. 8-913-456-66-19. Андрей ...
favoritas
Город русских машин | отзывы
Проходим гарантийное техническое обслуживание у официального дилера ГАЗ, в автоцентре Город Русских Машин. До этого в парке были импортные автомобили и обслуживание выходило в копеечку, а сейчас за три машины платим чуть больше, чем раньше за одну. Выгода ощутима, а по качеству горьковский завод подтянул ...
ЯрославN
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Боровичи приглашают на «аэродромный» дрэг-рейсинг
{{material_119304}} Роскошным дополнением к этому «набору» станет выставка военных машин, ретро-автомобилей, техники ДОСААФ и МЧС. Начало мероприятия запланировано на 11 час. Вход свободный. Участие бесплатно. Напомним, что также на аэродроме, также в Новгородской области, правда, уже в Окуловке пройдет фестиваль под названием «Кинопробы». Однодневное мероприятие будет посвящено 55-летию Виктора Цоя. Дата проведения фестиваля – среда 21 июня 2017 года. СправкаДрэг-рейсинг представляет собой спринтерские заезды на дистанцию в 402 метра (¼ мили). В ряде случаев это могут быть заезды на ½ мили (порядка 804 метров), 1/8 мили (201 метр), либо на мерную милю (1609 метров). По своей сути, дрэг-рейсинг - гонкая на ускорение на прямой трассе. Наибольшее распространение подобные гонки получили в США, где проводятся уже более полувека. Среди дисциплин дрэг-рейсинга практикуются гонки автомобилей, мотоциклов и катеров с поршневыми двигателями. При этом проводятся соревнования мотоциклов, электромобилей, скутеров, велосипедов, тракторов и даже газонокосилок.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Тольятти Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG