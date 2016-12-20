20 декабря 2016, 08:30

Bosch берется обслуживать электромобили

Robert Bosch и e.GO Mobile объявили о сотрудничестве в области подключения к Интернету и послепродажного обслуживания электромобилей. Соответствующее соглашение подписано в немецком Аахене.
Bosch берется обслуживать электромобили

Компания e.GO Mobile AG разработала компактный электромобиль e.GO Life в сотрудничестве с Рейнско-Вестфальским техническим университетом Аахена (RWTH) и применением технологии Industry 4.0. Как ожидается, цена автомобиля в базовой конфигурации в Европе будет составлять 12 500 евро. Bosch поставляет для него мотор с рабочим напряжением 48 В. Также концерн  будущем берет на себя послепродажное обслуживание электромобилей - диагностику, поставку оборудования для мастерских и ремонт в существующей сети.

Благодаря своему подразделению послепродажного обслуживания автомобилей Bosch имеет крупнейшую в мире независимую сеть автомастерских, куда входит более 17 тыс. предприятий. Кроме того, подразделение разрабатывает телематические системы и системы обеспечения подключения к Интернету, главным образом, для различных транспортных компаний.

Bosch и e.GO Mobile работают вместе с момента основания e.GO Mobile AG в 2015 году и высоко оценивают потенциал рынка электромобилей. Поставка первых моделей e.GO для немецкого рынка планируется летом 2017 года.

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Bosch берется обслуживать электромобили
Компания e.GO Mobile AG разработала компактный электромобиль e.GO Life в сотрудничестве с Рейнско-Вестфальским техническим университетом Аахена (RWTH) и применением технологии Industry 4.0. Как ожидается, цена автомобиля в базовой конфигурации в Европе будет составлять 12 500 евро. Bosch поставляет для него мотор с рабочим напряжением 48 В. Также концерн  будущем берет на себя послепродажное обслуживание электромобилей - диагностику, поставку оборудования для мастерских и ремонт в существующей сети.Благодаря своему подразделению послепродажного обслуживания автомобилей Bosch имеет крупнейшую в мире независимую сеть автомастерских, куда входит более 17 тыс. предприятий. Кроме того, подразделение разрабатывает телематические системы и системы обеспечения подключения к Интернету, главным образом, для различных транспортных компаний.Bosch и e.GO Mobile работают вместе с момента основания e.GO Mobile AG в 2015 году и высоко оценивают потенциал рынка электромобилей. Поставка первых моделей e.GO для немецкого рынка планируется летом 2017 года.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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