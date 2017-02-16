16 февраля 2017, 08:08

«Дворники» Bosch: восемь эпизодов эволюции

Компания Bosch отмечает 90 лет со дня изобретения и запуска в производство электропривода для щеток стеклоочистителя. В связи с этим предлагается вспомнить о 8 наиболее важных, с ее точки зрения, инновациях в этой сфере.
«Дворники» Bosch: восемь эпизодов эволюции

Самый первый электроуправляемый стеклоочиститель разработан Bosch в 1926 году. Он обеспечивал чистоту стекла только с водительской стороны. Новшество облегчило вождение и повысило его безопасность, ведь стеклоочистители стали приводиться в движение с помощью переключателя, не отвлекая водителя от процесса управления. В 1927-м щетки с электроприводом были запатентованы и запущены в серию.
 
До конца 1950-х годов щетка представляла собой плоскую резиновую полосу с рычагом, прикрепленным посередине. Но когда корпус автомобиля, включая лобовое стекло, приобрели более обтекаемую форму, возникла проблема эффективности использования таких простецких по конструкции «дворников» на новом изогнутом стекле. И в1958 году Bosch презентует каркасную щетку с шарнирами, которая популярна и в наши дни.

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Увеличение средней скорости движения автомобилей требовали усовершенствований и в конструкции стеклоочистителей. В 1986 году компания разработала щетки со спойлером - набегающий поток воздуха стал  лучше прижимать стеклоочиститель и минимизировал риск его отрыва от стекла.

В 1994-м компания представила технологию «Твин»: для производства чистящего элемента стали использовать 2 резиновые смеси. Основа чистящего элемента выполнена из мягкой синтетической резины для обеспечения плавного и бесшумного скольжения. Трущая кромка чистящего элемента изготовлена из твердой синтетической резины, что существенно снижает ее износ.

В конце 1990-х инженеры направили свое внимание на разработку унифицированных крепежных конструкций (адаптеров). В 1999 году Bosch представила крепления Quick-Clip, которые и сегодня используются для заводской комплектации автомобилей.

 
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2001-й – год появления бескаркасных щеток Aerotwin, отличительной особенностью которых является равномерное распределение давления рычага вдоль всей длины щетки. Именно за счет отсутствия каркаса с точками прижима, в которых резинка изнашивается быстрее, Aerotwin служит существенно дольше. В щетке используются 2 стальных пружинящих элемента, которым придается оптимизированный под ветровое стекло изгиб, а интегрированный спойлер улучшает аэродинамические свойства. Такой «дворник» обладает улучшенными свойствами и привлекательным дизайном, поэтому пользуется определенным спросом среди автопроизводителей.

На 2013 год пришлось сразу 2 разработки Bosch: система Jet Wiper и технология Power Protection Plus. Первая представляет собой встроенные в рычаг стеклоочистителя форсунки и «умную» систему контроля подачи жидкости. Форсунки распыляют жидкость на ветровое стекло непосредственно перед щеткой стеклоочистителя, которая равномерно распределяет ее далее по стеклу. При этом скорость движения автомобиля не влияет на конечный результат работы.

Power Protection Plus – технология производства чистящего элемента стеклоочистителя с повышенной износостойкостью и продленным сроком эксплуатации. Специальный срез чистящей кромки и новый состав двухкомпонентной синтетической резины позволяют одним движением удалять мельчайшие частицы грязи и капли воды, не допуская разводов и потеков.  

Основные заводы по изготовлению щеток компании находятся в Китае, Сербии и Бельгии. Щетки поставляются на конвейер более 30 ведущих автомобильных марок. Ежегодно в мире производится более 100 млн стеклоочистителей Bosch.

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«Дворники» Bosch: восемь эпизодов эволюции
Самый первый электроуправляемый стеклоочиститель разработан Bosch в 1926 году. Он обеспечивал чистоту стекла только с водительской стороны. Новшество облегчило вождение и повысило его безопасность, ведь стеклоочистители стали приводиться в движение с помощью переключателя, не отвлекая водителя от процесса управления. В 1927-м щетки с электроприводом были запатентованы и запущены в серию. До конца 1950-х годов щетка представляла собой плоскую резиновую полосу с рычагом, прикрепленным посередине. Но когда корпус автомобиля, включая лобовое стекло, приобрели более обтекаемую форму, возникла проблема эффективности использования таких простецких по конструкции «дворников» на новом изогнутом стекле. И в1958 году Bosch презентует каркасную щетку с шарнирами, которая популярна и в наши дни. {{material_117492}}Увеличение средней скорости движения автомобилей требовали усовершенствований и в конструкции стеклоочистителей. В 1986 году компания разработала щетки со спойлером - набегающий поток воздуха стал  лучше прижимать стеклоочиститель и минимизировал риск его отрыва от стекла. В 1994-м компания представила технологию «Твин»: для производства чистящего элемента стали использовать 2 резиновые смеси. Основа чистящего элемента выполнена из мягкой синтетической резины для обеспечения плавного и бесшумного скольжения. Трущая кромка чистящего элемента изготовлена из твердой синтетической резины, что существенно снижает ее износ.В конце 1990-х инженеры направили свое внимание на разработку унифицированных крепежных конструкций (адаптеров). В 1999 году Bosch представила крепления Quick-Clip, которые и сегодня используются для заводской комплектации автомобилей.{{gallery_734}} 2001-й – год появления бескаркасных щеток Aerotwin, отличительной особенностью которых является равномерное распределение давления рычага вдоль всей длины щетки. Именно за счет отсутствия каркаса с точками прижима, в которых резинка изнашивается быстрее, Aerotwin служит существенно дольше. В щетке используются 2 стальных пружинящих элемента, которым придается оптимизированный под ветровое стекло изгиб, а интегрированный спойлер улучшает аэродинамические свойства. Такой «дворник» обладает улучшенными свойствами и привлекательным дизайном, поэтому пользуется определенным спросом среди автопроизводителей.На 2013 год пришлось сразу 2 разработки Bosch: система Jet Wiper и технология Power Protection Plus. Первая представляет собой встроенные в рычаг стеклоочистителя форсунки и «умную» систему контроля подачи жидкости. Форсунки распыляют жидкость на ветровое стекло непосредственно перед щеткой стеклоочистителя, которая равномерно распределяет ее далее по стеклу. При этом скорость движения автомобиля не влияет на конечный результат работы.Power Protection Plus – технология производства чистящего элемента стеклоочистителя с повышенной износостойкостью и продленным сроком эксплуатации. Специальный срез чистящей кромки и новый состав двухкомпонентной синтетической резины позволяют одним движением удалять мельчайшие частицы грязи и капли воды, не допуская разводов и потеков.  Основные заводы по изготовлению щеток компании находятся в Китае, Сербии и Бельгии. Щетки поставляются на конвейер более 30 ведущих автомобильных марок. Ежегодно в мире производится более 100 млн стеклоочистителей Bosch.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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