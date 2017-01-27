27 января 2017, 18:48

Great Wall возвращается в Россию

В конце декабря прошли сертификацию внедорожники DW Hower H3 и DW Hower H5. Судя по всему, автомобили теперь будут называться Hower, а не Hover, так как именно это название указано в документе.
Росстандарт опубликовал на своем сайте одобрение типа транспортного средства. Сборка автомобилей, как и раньше, будет производиться на российском заводе Derways.
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Под капотом внедорожников Hower H3 и H5 устанавливается единственный 2-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. от Mitsubishi. Покупателям предлагается полный или задний типы привода.
 
В список оборудования входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, штатный мультимедийный комплекс с камерой заднего вида, люк с электроприводом, система контроля давления в шинах и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.
 
Отметим, что компания Great Wall официально ушла из России еще в 2015 году.
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Great Wall возвращается в Россию
Росстандарт опубликовал на своем сайте одобрение типа транспортного средства. Сборка автомобилей, как и раньше, будет производиться на российском заводе Derways.{{material_115149}} Под капотом внедорожников Hower H3 и H5 устанавливается единственный 2-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. от Mitsubishi. Покупателям предлагается полный или задний типы привода. В список оборудования входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, штатный мультимедийный комплекс с камерой заднего вида, люк с электроприводом, система контроля давления в шинах и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Отметим, что компания Great Wall официально ушла из России еще в 2015 году.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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