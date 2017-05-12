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12 мая 2017, 21:23

Бронемашины «Рысь» помогают десантникам-разведчикам выполнять задачи

На одном из полигонов Тульского соединения ВДВ проходит учение разведчиков. Задействована разведрота, экипированная в новое специальное обмундирование и использующая бронемашины «Рысь».
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Десантники должны выдвинуться на этих ТС в заданный район с целью блокирования нескольких групп условных незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию базы снабжения и полевого аэродрома.

Только в апреле 2017-го в распоряжение разведывательных подразделений ВДВ поступило более 40 машин «Рысь». Техника в кратчайшие сроки была введена в эксплуатацию, а водители прошли интенсивную профессиональную подготовку для её эффективной эксплуатации.

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Бронемашины «Рысь» помогают десантникам-разведчикам выполнять задачи
Десантники должны выдвинуться на этих ТС в заданный район с целью блокирования нескольких групп условных незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию базы снабжения и полевого аэродрома. Только в апреле 2017-го в распоряжение разведывательных подразделений ВДВ поступило более 40 машин «Рысь». Техника в кратчайшие сроки была введена в эксплуатацию, а водители прошли интенсивную профессиональную подготовку для её эффективной эксплуатации.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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