6 июля 2017, 14:20
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
Владелец эксклюзивного лимузина Maybach Pullman, которым первый президент России пользовался 12 лет, просит 33 837 700 рублей. Хозяин сохранил все оригинальные документы из Гаража Особого Назначения.
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Темно-синий Maybach Pullman Sonderschutz в кузове W140 оснащен двигателем объемом 6 л с мощностью 394 л.с. и автоматической коробкой передач. Комфорт обеспечивается трехзонным климат-контролем, кожаной отделкой салона. Автомобиль, одометр которого показывает 89 тыс. км., находится в исправном состоянии и не требует текущего ремонта, утверждает нынешний владелец.
Еще одной особенностью лимузина, кроме знаменитого хозяина, является тот факт, что всего конвеер выпустил 27 экземпляров. Машина Ельцина - первая из созданных. Кроме того, бронирование выполнено на заводе, что увеличивает её ценность.
Модель Maybach Pullman была спроектирована на базе автомобиля Mercedes-Benz S-класс.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz S-класс 6.0 AT
|Год выпуска, с
|1991
|Год выпуска, по
|1995
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|394 / 290 при 5500
|Объем двигателя
|5987
|Тип трансмисии
|автомат 4
|Привод
|задний
|Городской цикл
|20.6
|Загородный цикл
|11.8
|Смешанный цикл
|15.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw серьезный конкурент
а полноприводной модели не будет???
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
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