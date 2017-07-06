6 июля 2017, 14:20

Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу

Владелец эксклюзивного лимузина Maybach Pullman, которым первый президент России пользовался 12 лет, просит 33 837 700 рублей. Хозяин сохранил все оригинальные документы из Гаража Особого Назначения.
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Изначально автомобиль выставлялся на автосалоне во Франкфурте и предназначался для канцлера германии Гельмута Коля. Но глава Германии принял решение отказаться от транспорта и презентовал его своему другу Борису Ельцину. По имеющимся данным, президент пользоваться лимузином до самой смерти.

Темно-синий Maybach Pullman Sonderschutz в кузове W140 оснащен двигателем объемом 6 л с мощностью 394 л.с. и автоматической коробкой передач. Комфорт обеспечивается трехзонным климат-контролем, кожаной отделкой салона. Автомобиль, одометр которого показывает 89 тыс. км., находится в исправном состоянии и не требует текущего ремонта, утверждает нынешний владелец.

Еще одной особенностью лимузина, кроме знаменитого хозяина, является тот факт, что всего конвеер выпустил 27 экземпляров. Машина Ельцина - первая из созданных. Кроме того, бронирование выполнено на заводе, что увеличивает её ценность.

Модель Maybach Pullman была спроектирована на базе автомобиля Mercedes-Benz S-класс.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz S-класс 6.0 AT
Год выпуска, с1991
Год выпуска, по1995
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин394 / 290 при 5500
Объем двигателя5987
Тип трансмисииавтомат 4
Приводзадний
Городской цикл20.6
Загородный цикл11.8
Смешанный цикл15.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz S-класс
Bmw серьезный конкурент
VVasGaL
Стали известны новые подробности о седане Mercedes S-Class с индексом W222
а полноприводной модели не будет???
юрий
Что ожидать от нового S-класса от Mercedes, который появится в 2012 году?
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
Андрей
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Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
{{material_114734}}Изначально автомобиль выставлялся на автосалоне во Франкфурте и предназначался для канцлера германии Гельмута Коля. Но глава Германии принял решение отказаться от транспорта и презентовал его своему другу Борису Ельцину. По имеющимся данным, президент пользоваться лимузином до самой смерти.Темно-синий Maybach Pullman Sonderschutz в кузове W140 оснащен двигателем объемом 6 л с мощностью 394 л.с. и автоматической коробкой передач. Комфорт обеспечивается трехзонным климат-контролем, кожаной отделкой салона. Автомобиль, одометр которого показывает 89 тыс. км., находится в исправном состоянии и не требует текущего ремонта, утверждает нынешний владелец. Еще одной особенностью лимузина, кроме знаменитого хозяина, является тот факт, что всего конвеер выпустил 27 экземпляров. Машина Ельцина - первая из созданных. Кроме того, бронирование выполнено на заводе, что увеличивает её ценность.Модель Maybach Pullman была спроектирована на базе автомобиля Mercedes-Benz S-класс.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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