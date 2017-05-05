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5 мая 2017, 22:01

БТР заехал заправиться на городскую АЗС

Одна из новостных групп Великого Новгорода в соцсети «Вконтакте» опубликовала занимательный фотоснимок. На одну из городских автозаправок заехал «подпитаться»… бронетранспортёр.
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Очевидцы факта сопроводили фотографию информацией, что, наполнив бак, БТР отправился по дороге в направлении Луги, причем, с сопровождением.

Все дело в том, что накануне в областном центре прошла репетиция торжественного парада в честь Великой Победы. По этой самой причине историческая часть Великого Новгорода  превратилась в одну большую пробку.

От себя заметим, что емкость топливных баков БТР-80 составляет: 300 литров основных и 120 литров – дополнительных. Этого суммарного литража бронемашине хватает для преодоления 600 км по шоссе. БТР имеет колесную формулу 8х8 и заднее расположение 8-цилиндрового V-образного дизеля марки КамАЗ-7403 мощностью 260 л.с. (191 кВт) при 2600 об/мин.

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БТР заехал заправиться на городскую АЗС
Очевидцы факта сопроводили фотографию информацией, что, наполнив бак, БТР отправился по дороге в направлении Луги, причем, с сопровождением.Все дело в том, что накануне в областном центре прошла репетиция торжественного парада в честь Великой Победы. По этой самой причине историческая часть Великого Новгорода  превратилась в одну большую пробку. От себя заметим, что емкость топливных баков БТР-80 составляет: 300 литров основных и 120 литров – дополнительных. Этого суммарного литража бронемашине хватает для преодоления 600 км по шоссе. БТР имеет колесную формулу 8х8 и заднее расположение 8-цилиндрового V-образного дизеля марки КамАЗ-7403 мощностью 260 л.с. (191 кВт) при 2600 об/мин.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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