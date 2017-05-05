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5 мая 2017, 22:01
БТР заехал заправиться на городскую АЗС
Одна из новостных групп Великого Новгорода в соцсети «Вконтакте» опубликовала занимательный фотоснимок. На одну из городских автозаправок заехал «подпитаться»… бронетранспортёр.
Очевидцы факта сопроводили фотографию информацией, что, наполнив бак, БТР отправился по дороге в направлении Луги, причем, с сопровождением.
Все дело в том, что накануне в областном центре прошла репетиция торжественного парада в честь Великой Победы. По этой самой причине историческая часть Великого Новгорода превратилась в одну большую пробку.
От себя заметим, что емкость топливных баков БТР-80 составляет: 300 литров основных и 120 литров – дополнительных. Этого суммарного литража бронемашине хватает для преодоления 600 км по шоссе. БТР имеет колесную формулу 8х8 и заднее расположение 8-цилиндрового V-образного дизеля марки КамАЗ-7403 мощностью 260 л.с. (191 кВт) при 2600 об/мин.
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28.04.2017, 10:59
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28.04.2017, 09:34
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Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
| Кому: Akrobat Akrobat, не согласен с вами, Росинкор нормальная компания, хоть и маленькая. Мы там страхуем не только авто, но даже свою фирму. За время сотрудничества еще ни одной претензии не было.
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