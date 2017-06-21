21 июня 2017, 09:10

Будем предельно внимательными при проезде железнодорожных переездов

С начала 2017 года на Октябрьской железной дороге зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Основной причиной, приводящей к ДТП, по-прежнему остается нарушение водителями правил дорожного движения.
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Будем предельно внимательными при проезде железнодорожных переездов

Среди них - объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.

И это притом, что особое внимание железнодорожники уделяют разъяснительной работе с автомобилистами. По данным пресс-службы ОЖД РЖД, с начала 2017 года работники железной дороги совместно с представителями ГИБДД провели порядка 1,5 тыс. профилактических рейдов с охватом более 85 тыс. человек, организовали более 3 тыс. разъяснительных бесед в автотранспортных предприятиях с охватом более 22 тыс. человек.

На железнодорожных переездах на Октябрьской магистрали регулярно проводится профилактическая работа. В том числе по согласованию закрытия переездов, находящихся в одном уровне с автомобильными дорогами, при наличии в 5-километровой зоне автодорожных путепроводов.

Железнодорожники выражают серьезную обеспокоенность положением дел на железнодорожных переездах и призывают водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению ПДД.

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Будем предельно внимательными при проезде железнодорожных переездов
Среди них - объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.И это притом, что особое внимание железнодорожники уделяют разъяснительной работе с автомобилистами. По данным пресс-службы ОЖД РЖД, с начала 2017 года работники железной дороги совместно с представителями ГИБДД провели порядка 1,5 тыс. профилактических рейдов с охватом более 85 тыс. человек, организовали более 3 тыс. разъяснительных бесед в автотранспортных предприятиях с охватом более 22 тыс. человек. На железнодорожных переездах на Октябрьской магистрали регулярно проводится профилактическая работа. В том числе по согласованию закрытия переездов, находящихся в одном уровне с автомобильными дорогами, при наличии в 5-километровой зоне автодорожных путепроводов.Железнодорожники выражают серьезную обеспокоенность положением дел на железнодорожных переездах и призывают водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению ПДД.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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