2 февраля 2017, 10:04

Bugatti выпустит внедорожник

Появилась информация о том, что компания создаст самый быстрый внедорожник к 2020 году. Пока о грядущей новинке известно немного, однако автомобильные эксперты предполагают, что стоимость модели составит несколько млн долларов.
Вслед за такими компаниями, как BMW и Porsche, выпустившими BMW X6 и Porsche Cayenne, бренд Bugatti готовится выпустить внедорожник.
 
По неподтвержденным данным, руководство Bugatti собиралось выпустить кроссовер. В сети даже публиковались рендерные изображения автомобиля от компании Bugatti.
 
Ожидается, что модель оснастят как минимум 8-литровым мотором W16 c 4 турбинами.
Новинки и концепт кары Бугатти

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Bugatti выпустит внедорожник
Вслед за такими компаниями, как BMW и Porsche, выпустившими BMW X6 и Porsche Cayenne, бренд Bugatti готовится выпустить внедорожник. По неподтвержденным данным, руководство Bugatti собиралось выпустить кроссовер. В сети даже публиковались рендерные изображения автомобиля от компании Bugatti. Ожидается, что модель оснастят как минимум 8-литровым мотором W16 c 4 турбинами.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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