Bugatti выпустит внедорожник

Появилась информация о том, что компания создаст самый быстрый внедорожник к 2020 году. Пока о грядущей новинке известно немного, однако автомобильные эксперты предполагают, что стоимость модели составит несколько млн долларов.
Вслед за такими компаниями, как BMW и Porsche, выпустившими BMW X6 и Porsche Cayenne, бренд Bugatti готовится выпустить внедорожник.
По неподтвержденным данным, руководство Bugatti собиралось выпустить кроссовер. В сети даже публиковались рендерные изображения автомобиля от компании Bugatti.
Ожидается, что модель оснастят как минимум 8-литровым мотором W16 c 4 турбинами.
Вслед за такими компаниями, как BMW и Porsche, выпустившими BMW X6 и Porsche Cayenne, бренд Bugatti готовится выпустить внедорожник. По неподтвержденным данным, руководство Bugatti собиралось выпустить кроссовер. В сети даже публиковались рендерные изображения автомобиля от компании Bugatti. Ожидается, что модель оснастят как минимум 8-литровым мотором W16 c 4 турбинами.
В избранное