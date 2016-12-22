Бугры должны быть «зелеными» и транспортом обеспеченными
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Состав градостроительного совета Ленинградской области рассмотрел концепцию развития территорий, входящих в состав Бугровского поселения. Проект генплана затрагивает вопросы транспортного обслуживания населения, жилищного строительства, территориального зонирования.
На рассмотрение было внесено предложение включить в состав поселения свыше 800 га земель различного назначения. На новых территориях планируется строительство около 2 млн кв. метров жилья. Однако авторы концепции не предусмотрели создание парковой зоны, в которой остро нуждается развивающийся поселок.
Зам. председателя областного правительства по строительству Михаил Москвин отметил, что в представленный проект генплана не включен анализ актуального положения Бугров в плане численности населения, обеспеченности рабочими местами, концепция не содержит предложений по организации транспортного обслуживания, в том числе по созданию сети общественного транспорта.
Последний момент имеет для Бугров особое значение. Через поселок проходит оживленная дорога, которой охотно пользуются городские автомобилисты, спешащие на свои загородные участки, особенно в летнее время года. Пробки и заторы здесь порой просто ужасающие.
С учетом рекомендаций, проект генплана был отправлен на доработку.
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Бугры должны быть «зелеными» и транспортом обеспеченными
На рассмотрение было внесено предложение включить в состав поселения свыше 800 га земель различного назначения. На новых территориях планируется строительство около 2 млн кв. метров жилья. Однако авторы концепции не предусмотрели создание парковой зоны, в которой остро нуждается развивающийся поселок. Зам. председателя областного правительства по строительству Михаил Москвин отметил, что в представленный проект генплана не включен анализ актуального положения Бугров в плане численности населения, обеспеченности рабочими местами, концепция не содержит предложений по организации транспортного обслуживания, в том числе по созданию сети общественного транспорта. Последний момент имеет для Бугров особое значение. Через поселок проходит оживленная дорога, которой охотно пользуются городские автомобилисты, спешащие на свои загородные участки, особенно в летнее время года. Пробки и заторы здесь порой просто ужасающие. С учетом рекомендаций, проект генплана был отправлен на доработку.
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