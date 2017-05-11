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11 мая 2017, 19:58

Была дорога новгородской, а станет ленинградской

Всем передвигающимся из Петербурга в Кириши с преимущественным использованием магистрали М-10 не надо долго расшифровывать маршрут следования. Непродолжительный участок длиной в 19 км проходит по территории Чудовского района Новгородской области.
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Киришский информационный справочник напоминает, что расстояние от города нефтяников до Санкт-Петербурга составляет ...
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Нашим друзьям из 53-го региона такое положение дел не по душе, что и понятно: расходы на содержание и ремонт участка дороги «Зуево – Новая Ладога» ложатся на их плечи и бюджет. А оно им надо, если этим путем чаще всего пользуются моторизованные  жители Ленобласти да те, кто спешат к Киришскому нефтеперерабатывающему заводу.
 
Вот и решили наконец-то передать данный участок в безвозмездное пользование коллег из 47-го региона. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области. Договорённость достигнута в ходе переговоров главы региона Андрея Никитина и губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.
 
Заместитель губернатора Новгородской области Валентина Захаркина заявила просто и понятно: «Решение проблемы назревало давно. Дорога будет передана в течение месяца в установленном законом порядке».

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Была дорога новгородской, а станет ленинградской
{{material_98084}} Нашим друзьям из 53-го региона такое положение дел не по душе, что и понятно: расходы на содержание и ремонт участка дороги «Зуево – Новая Ладога» ложатся на их плечи и бюджет. А оно им надо, если этим путем чаще всего пользуются моторизованные  жители Ленобласти да те, кто спешат к Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Вот и решили наконец-то передать данный участок в безвозмездное пользование коллег из 47-го региона. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области. Договорённость достигнута в ходе переговоров главы региона Андрея Никитина и губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. Заместитель губернатора Новгородской области Валентина Захаркина заявила просто и понятно: «Решение проблемы назревало давно. Дорога будет передана в течение месяца в установленном законом порядке».
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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