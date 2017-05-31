31 мая 2017, 08:51

«Бюджетник» Ravon встал на конвейер в Казахстане

На заводе «СарыаркаАвтоПром» стартовало серийное производство седана Ravon Nexia R3, который может появиться у российских дилеров марки уже предстоящим летом.
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Уже сейчас представители производителя заявляют, что намерены рассмотреть вопрос об увеличении ряда выпускаемых моделей. Локализация производства даст жителям Казахстана возможность приобретать машины в рамках льготного кредитования, для российских покупателей будут действовать традиционные условия.
 
В данный момент среди бюджетных автомобилей седан Nexia R3 считается привлекательным предложением с учётом его цены и качества. По итогам периода с января по апрель нынешнего года модель стала одной из наиболее популярных машин. На российском авторынке приобрести Ravon Nexia можно по цене от 479 000 рублей.
 
Под капотом седана устанавливается 1,5-литровый бензиновый мотор, обладающий 106 л.с. В качестве трансмиссии на выбор предлагаются механическая коробка передач и 6-скоростной «автомат».
 
Отметим, что на российский рынок бренд Ravon обещает начать поставлять седаны Gentra, причем уже с июня. Покупателям он будет предложен с 1,5-литровым «атмосферником» отдачей 107 л.с. и 5-скоростной МКПП или 6-диапазонной АКПП.
 
Цена Gentra, как сообщалось прежде, начнется от 629 000 рублей. В стартовой комплектации автомобиль не получил подушку безопасности переднего пассажира, кондиционер и систему ABS, при этом его оснастили электроприводными стеклами, обогревом зеркал заднего вида и регулировкой сиденья водителя по высоте.

Комплектации и технические характеристики

Ravon Nexia R3 Optimum 1.5 АТRavon Nexia R3 Optimum 1.5 АТ
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин107 107
Объем двигателя1485 1485
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.0 8.0
ТопливоАИ-92 АИ-92
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Комментарии
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Отзывы по теме
Стали известны рублевые цены на новый седан Ravon Nexia R3
Сейчас цена самой простой версии от 450 тыс
Михаил
Что лучше, Ravon или Лада?
Гранта дешевле, для многих это плюс. Это уже каждый сам решает, сэкономить или переплачивать за старый Шевроле в новой оболочке
Михаил
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
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«Бюджетник» Ravon встал на конвейер в Казахстане
Уже сейчас представители производителя заявляют, что намерены рассмотреть вопрос об увеличении ряда выпускаемых моделей. Локализация производства даст жителям Казахстана возможность приобретать машины в рамках льготного кредитования, для российских покупателей будут действовать традиционные условия. В данный момент среди бюджетных автомобилей седан Nexia R3 считается привлекательным предложением с учётом его цены и качества. По итогам периода с января по апрель нынешнего года модель стала одной из наиболее популярных машин. На российском авторынке приобрести Ravon Nexia можно по цене от 479 000 рублей. Под капотом седана устанавливается 1,5-литровый бензиновый мотор, обладающий 106 л.с. В качестве трансмиссии на выбор предлагаются механическая коробка передач и 6-скоростной «автомат».{{model_6621}} Отметим, что на российский рынок бренд Ravon обещает начать поставлять седаны Gentra, причем уже с июня. Покупателям он будет предложен с 1,5-литровым «атмосферником» отдачей 107 л.с. и 5-скоростной МКПП или 6-диапазонной АКПП. Цена Gentra, как сообщалось прежде, начнется от 629 000 рублей. В стартовой комплектации автомобиль не получил подушку безопасности переднего пассажира, кондиционер и систему ABS, при этом его оснастили электроприводными стеклами, обогревом зеркал заднего вида и регулировкой сиденья водителя по высоте.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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