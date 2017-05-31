31 мая 2017, 08:51
«Бюджетник» Ravon встал на конвейер в Казахстане
На заводе «СарыаркаАвтоПром» стартовало серийное производство седана Ravon Nexia R3, который может появиться у российских дилеров марки уже предстоящим летом.
Уже сейчас представители производителя заявляют, что намерены рассмотреть вопрос об увеличении ряда выпускаемых моделей. Локализация производства даст жителям Казахстана возможность приобретать машины в рамках льготного кредитования, для российских покупателей будут действовать традиционные условия.
В данный момент среди бюджетных автомобилей седан Nexia R3 считается привлекательным предложением с учётом его цены и качества. По итогам периода с января по апрель нынешнего года модель стала одной из наиболее популярных машин. На российском авторынке приобрести Ravon Nexia можно по цене от 479 000 рублей.
Под капотом седана устанавливается 1,5-литровый бензиновый мотор, обладающий 106 л.с. В качестве трансмиссии на выбор предлагаются механическая коробка передач и 6-скоростной «автомат».
Отметим, что на российский рынок бренд Ravon обещает начать поставлять седаны Gentra, причем уже с июня. Покупателям он будет предложен с 1,5-литровым «атмосферником» отдачей 107 л.с. и 5-скоростной МКПП или 6-диапазонной АКПП.
Цена Gentra, как сообщалось прежде, начнется от 629 000 рублей. В стартовой комплектации автомобиль не получил подушку безопасности переднего пассажира, кондиционер и систему ABS, при этом его оснастили электроприводными стеклами, обогревом зеркал заднего вида и регулировкой сиденья водителя по высоте.
Комплектации и технические характеристики
|Ravon Nexia R3 Optimum 1.5 АТ
|Ravon Nexia R3 Optimum 1.5 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|107
|107
|Объем двигателя
|1485
|1485
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.0
|8.0
|Топливо
|АИ-92
|АИ-92
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сейчас цена самой простой версии от 450 тыс
Гранта дешевле, для многих это плюс. Это уже каждый сам решает, сэкономить или переплачивать за старый Шевроле в новой оболочке
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное