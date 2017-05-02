Cadillac Escalade стал доступным для поездок по программе сервиса Wheely
В Сочи запущена пилотная программа, предлагающая поездки на внедорожниках Cadillac Escalade ESV по новому тарифу Wheely SUV. Такой класс машин, способных одновременно перевозить 8 человек, впервые представлен в российских транспортных сервисах.
Антон Чиркунов, основатель сервиса Wheely: «Клиенты получат уникальный опыт с привычно высокими стандартами обслуживания, которыми мы гордимся, а аудитория ценит. При этом стоимость будет средней между нашими тарифами бизнес и VIP и начнется с 990 рублей за поездку».
Wheely — сервис для вызова личных водителей через мобильное приложение. На заказ приезжают только новые автомобили представительского и бизнес-класса без признаков такси. Сервис появился в 2013 году, и сейчас доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Перми и Лондоне.
Для справки: Escalade — самый востребованный автомобиль модельного ряда Сadillac в России. В прошлом году был зафиксирован рекордный рост его продаж — 966 ед. Всего же в период с января по март 2017 года включительно бренд сумел реализовать в нашей стране 335 автомобилей всех моделей. Это на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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Самый огромный автомобиль в линейке премиум-производителя из США: длиннее 5 метров, почти 1,9 метра «роста» - мечта звезд NBA. Вопрос мощи решен по максимуму. Спросите себя, сумеет ли ваш «общестандартный» внедорожник взять «на гора» 627 кг грузов или потянуть на крюке 3360 кг? То-то и оно, а Escalade ...
по поводу премиума согласен, тем более, тому есть несколько примеров из жизни соседей... масштаб, конечно, не тот, однако, весьма характерные тенденции проявляются..: http:// www.reitingi.lv/ ru/ news/ ekonomika/ 11842.html
| http:// cadillac.110km.ru/ spbauto/ 26577.html этот американец для жирных людей :)
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