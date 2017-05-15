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15 мая 2017, 10:23

Cadillac XTS показали до премьеры

В Интернете появилась фотография нового седана Cadillac XTS, премьера которого должна состояться только во второй половине текущего года. Автомобиль будет построен на платформе E2XX, а не Epsilon II, как предшественник.
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Информации о «начинке» автомобиля пока что нет. По предварительным данным, американцы оснастят 4-дверку модернизированным двигателем V6, объем которого составит 3,6 литра. Мощность двигателя достигнет порядка 310 л. с.


Также для Cadillac XTS подготовят и «заряженную» версию Vsport. Отдача двигателя на такой модификации модели составит 410 «лошадей». В качестве трансмиссии выступит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия, которая заменит собой прежний 6-ступенчатый «автомат».
Новинки и концепт кары Кадиллак

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Cadillac XTS показали до премьеры
Информации о «начинке» автомобиля пока что нет. По предварительным данным, американцы оснастят 4-дверку модернизированным двигателем V6, объем которого составит 3,6 литра. Мощность двигателя достигнет порядка 310 л. с.{{model_3034}} Также для Cadillac XTS подготовят и «заряженную» версию Vsport. Отдача двигателя на такой модификации модели составит 410 «лошадей». В качестве трансмиссии выступит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия, которая заменит собой прежний 6-ступенчатый «автомат».
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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