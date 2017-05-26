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26 мая 2017, 16:40

Центр города предлагают оставить бесплатным

В Госдуме выступили с предложением отказаться от возможности брать плату за проезд в центр городов нашей страны. Соответствующее предложение направлено в администрацию президента РФ.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не намерены ограничивать въезд машин. В обозримом будущем он останется бесплатным. Правительство города не планирует вводить дополнительные жесткие меры для передвижения горожан, поскольку платные парковки и без того разгрузили город.

Помимо этого, Москва не намерена организовывать платные парковки во дворах, поскольку это не поможет навести порядок на улицах. Сейчас жители уже сами закрывают придомовую территорию шлагбаумами.

А вот во Пскове возможность брать деньги за проезд по центральным улицам использовали сразу же. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте города в разделе «Проекты нормативно-правовых актов», въезд в центр Пскова планируют сделать платным. Как объясняется, главная причина - высокая культурная и историческая ценность центра. Решение вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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Центр города предлагают оставить бесплатным
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не намерены ограничивать въезд машин. В обозримом будущем он останется бесплатным. Правительство города не планирует вводить дополнительные жесткие меры для передвижения горожан, поскольку платные парковки и без того разгрузили город. Помимо этого, Москва не намерена организовывать платные парковки во дворах, поскольку это не поможет навести порядок на улицах. Сейчас жители уже сами закрывают придомовую территорию шлагбаумами.А вот во Пскове возможность брать деньги за проезд по центральным улицам использовали сразу же. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте города в разделе «Проекты нормативно-правовых актов», въезд в центр Пскова планируют сделать платным. Как объясняется, главная причина - высокая культурная и историческая ценность центра. Решение вступит в силу с 1 июля 2017 года.{{vote_84}}
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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