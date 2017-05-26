Центр города предлагают оставить бесплатным
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не намерены ограничивать въезд машин. В обозримом будущем он останется бесплатным. Правительство города не планирует вводить дополнительные жесткие меры для передвижения горожан, поскольку платные парковки и без того разгрузили город.
Помимо этого, Москва не намерена организовывать платные парковки во дворах, поскольку это не поможет навести порядок на улицах. Сейчас жители уже сами закрывают придомовую территорию шлагбаумами.
А вот во Пскове возможность брать деньги за проезд по центральным улицам использовали сразу же. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте города в разделе «Проекты нормативно-правовых актов», въезд в центр Пскова планируют сделать платным. Как объясняется, главная причина - высокая культурная и историческая ценность центра. Решение вступит в силу с 1 июля 2017 года.
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