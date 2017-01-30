30 января 2017, 10:52

Центральный участок ЗСД станет платным с 4 февраля

Автомобилистам придется платить за проезд по центральному участку ЗСД, открытому 2 месяца назад, уже в конце этой недели. Вся трасса будет разделена на 5 участков. Стоимость проезда по каждому из них без транспондера составит для транспортных средств первого класса 60 рублей.
Оператор трассы - компания «Магистраль северной столицы» пояснила, от каких факторов будет зависеть размер платы для всех классов транспорта и для разных участков.
 
С 0.00 4 февраля 2017 года начинают работу барьерные пункты взимания платы на въезде с наб. реки Екатерингофки в сторону центрального участка и на съезде на наб. реки Екатерингофки, при движении со стороны центрального участка.
 
Вводятся следующие тарифные зоны:
 
Тарифная зона 1: КАД (юг) - Благодатная улица;
Тарифная зона 2: Благодатная улица - Набережная Макарова;
Тарифная зона 3: Набережная Макарова - перспективная развязка с Шуваловским проспектом;
Тарифная зона 4: перспективная развязка с Шуваловским проспектом - КАД (север);
Тарифная зона 5: КАД (север) - Е-18 «Скандинавия».
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Для них этих участков устанавливается базовый тариф. Стоимость проезда каждой из тарифных зон составляет 60 рублей для транспортного средства 1 класса. Тариф действует круглосуточно. Ночной тариф отменяется.
 
К примеру, при оплате наличными поездка от развязки с КАД (север) до Богатырского проспекта, Приморского проспекта или набережной Макарова стоит одинаково - 120 рублей (тарифная зона 3 и тарифная зона 4 - пример приведен для транспортного средства 1 класса). На указанных съездах нет барьерных пунктов оплаты, поэтому определить, где пользователь, оплачивающий наличными, завершит поездку по ЗСД, невозможно.

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Центральный участок ЗСД станет платным с 4 февраля
Оператор трассы - компания «Магистраль северной столицы» пояснила, от каких факторов будет зависеть размер платы для всех классов транспорта и для разных участков. С 0.00 4 февраля 2017 года начинают работу барьерные пункты взимания платы на въезде с наб. реки Екатерингофки в сторону центрального участка и на съезде на наб. реки Екатерингофки, при движении со стороны центрального участка. Вводятся следующие тарифные зоны: Тарифная зона 1: КАД (юг) - Благодатная улица;Тарифная зона 2: Благодатная улица - Набережная Макарова;Тарифная зона 3: Набережная Макарова - перспективная развязка с Шуваловским проспектом;Тарифная зона 4: перспективная развязка с Шуваловским проспектом - КАД (север);Тарифная зона 5: КАД (север) - Е-18 «Скандинавия».{{material_117167}}Для них этих участков устанавливается базовый тариф. Стоимость проезда каждой из тарифных зон составляет 60 рублей для транспортного средства 1 класса. Тариф действует круглосуточно. Ночной тариф отменяется. К примеру, при оплате наличными поездка от развязки с КАД (север) до Богатырского проспекта, Приморского проспекта или набережной Макарова стоит одинаково - 120 рублей (тарифная зона 3 и тарифная зона 4 - пример приведен для транспортного средства 1 класса). На указанных съездах нет барьерных пунктов оплаты, поэтому определить, где пользователь, оплачивающий наличными, завершит поездку по ЗСД, невозможно.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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