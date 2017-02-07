7 февраля 2017, 13:12

Лимит по льготному автокредиту могут повысить до 1 450 000 рублей

Минпромторг России предлагает увеличить лимит стоимости автомобиля по программе льготного автокредитования, чтобы предложить покупателям больший выбор моделей на особых условиях.
Так, в соответствии с разработанным проектом, в 2017 году льготные кредитные договора заключаются на следующих условиях: кредиты выданы в рублях с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно на приобретение новых автомобилей 2016 или 2017 года выпуска. Стоимость автомобиля не превышает 1 450 000 рублей, а его полная масса - 3,5 тонны. Обеспечением кредита является залог приобретаемой машины, необходимо внести предоплату в размере не менее 20 % ее стоимости, сообщает Минпромторг РФ.
 
Ставка кредитования, предусмотренная кредитным договором, определена в виде разницы между действующей на дату выдачи кредита ставкой кредитной организации и предоставляемой скидкой 6,7 %. Срок действия кредитного договора не должен превышать 36 месяцев. В настоящее время средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки за составляет 9,5 %, размер скидки - 6,7 %.
 
В программе льготного автокредитования принимают участие 70 кредитных организаций.
 
Добавим, что по итогам 2016 года в рамках программы льготного автокредитования при плане в 270 000 ед. техники по льготной кредитной ставке было реализовано 324 000 легковых автомобилей, что на 20 % превышает плановый показатель. Отмечается, что инструмент показал себя эффективной мерой стимулирования спроса.

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Лимит по льготному автокредиту могут повысить до 1 450 000 рублей
Так, в соответствии с разработанным проектом, в 2017 году льготные кредитные договора заключаются на следующих условиях: кредиты выданы в рублях с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно на приобретение новых автомобилей 2016 или 2017 года выпуска. Стоимость автомобиля не превышает 1 450 000 рублей, а его полная масса - 3,5 тонны. Обеспечением кредита является залог приобретаемой машины, необходимо внести предоплату в размере не менее 20 % ее стоимости, сообщает Минпромторг РФ. Ставка кредитования, предусмотренная кредитным договором, определена в виде разницы между действующей на дату выдачи кредита ставкой кредитной организации и предоставляемой скидкой 6,7 %. Срок действия кредитного договора не должен превышать 36 месяцев. В настоящее время средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки за составляет 9,5 %, размер скидки - 6,7 %. В программе льготного автокредитования принимают участие 70 кредитных организаций. Добавим, что по итогам 2016 года в рамках программы льготного автокредитования при плане в 270 000 ед. техники по льготной кредитной ставке было реализовано 324 000 легковых автомобилей, что на 20 % превышает плановый показатель. Отмечается, что инструмент показал себя эффективной мерой стимулирования спроса.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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