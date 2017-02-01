1 февраля 2017, 14:49

Цены на авто увеличили 13 брендов

На российском автомобильном рынке с 16 по 31 января цены на свою продукцию пересмотрели 13 производителей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Отчасти это связано с внедрением системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Изменения коснулись стоимости моделей южнокорейского бренда Kia. Автомобили Ceed, Ceed SW и Pro Ceed, оснащенные системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также в исполнении GT стали дороже на 0,8-3,4 %. Седан Optima прибавил в цене на 1,2-3,6 % в зависимости от комплектации, стоимость внедорожника Sorento выросла на 0,7-0,9 %, Sportage - на 2-3 %, а Quoris - на 2,8-3,8 %.
 
Подорожание также затронуло модельную линейку Renault. Кроссоверы Kaptur и Duster обойдутся российским автолюбителям дороже, чем ранее - на 0,9 - 2,7 % и 1,3 - 2,2 % соответственно. Также увеличились цены на Sandero (1,6 - 2,1 %), Sandero Stepway (1,4 - 2,1 %) и Logan (1,6 - 2,1 %).
 
Дилеры Citroen увеличили стоимость С4, C4 Picasso и Grand C4 Picasso на 2 - 2,6 %. Ценники на Peugeot 3008 и Peugeot 408 прибавили от 2 до 11,9 %. У отдельных производителей подорожание затронуло только одну модель. Так, немецкий внедорожник Audi Q7 подорожал на 1,9 - 2,7 %, а Hyundai подняла стоимость кроссовера Creta на 0,4 - 0,6 %.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Тойота Центр Парнас | отзывы
Все отлично! Отремонтировали авто в срок, спасибо команде профессионалов. Так держать!
Ася
Как Вы развлекаетесь?
Вот оно что, прогресс пошел и в этом деле, а то все клин клином советуют, надо название запомнить монинг кеа, наверное скоро пригодится.
pavlovkir
АВТОМАГАЗИН | отзывы
Давно уже знаком с Автомагазином, который на улице Пархоменко расположен. Не раз выручал, у нас небольшая автомойка, постоянно требуются расходники: быстросъемы, шланги для воды, переходники, штуцера, и все это в наличии у них есть. Да и вообще, сколько раз клиенты спрашивали что-то, из серии омывайку ...
Алексей А.
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Цены на авто увеличили 13 брендов
Изменения коснулись стоимости моделей южнокорейского бренда Kia. Автомобили Ceed, Ceed SW и Pro Ceed, оснащенные системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также в исполнении GT стали дороже на 0,8-3,4 %. Седан Optima прибавил в цене на 1,2-3,6 % в зависимости от комплектации, стоимость внедорожника Sorento выросла на 0,7-0,9 %, Sportage - на 2-3 %, а Quoris - на 2,8-3,8 %. Подорожание также затронуло модельную линейку Renault. Кроссоверы Kaptur и Duster обойдутся российским автолюбителям дороже, чем ранее - на 0,9 - 2,7 % и 1,3 - 2,2 % соответственно. Также увеличились цены на Sandero (1,6 - 2,1 %), Sandero Stepway (1,4 - 2,1 %) и Logan (1,6 - 2,1 %). Дилеры Citroen увеличили стоимость С4, C4 Picasso и Grand C4 Picasso на 2 - 2,6 %. Ценники на Peugeot 3008 и Peugeot 408 прибавили от 2 до 11,9 %. У отдельных производителей подорожание затронуло только одну модель. Так, немецкий внедорожник Audi Q7 подорожал на 1,9 - 2,7 %, а Hyundai подняла стоимость кроссовера Creta на 0,4 - 0,6 %.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG