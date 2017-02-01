Цены на авто увеличили 13 брендов

На российском автомобильном рынке с 16 по 31 января цены на свою продукцию пересмотрели 13 производителей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Отчасти это связано с внедрением системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Изменения коснулись стоимости моделей южнокорейского бренда Kia. Автомобили Ceed, Ceed SW и Pro Ceed, оснащенные системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также в исполнении GT стали дороже на 0,8-3,4 %. Седан Optima прибавил в цене на 1,2-3,6 % в зависимости от комплектации, стоимость внедорожника Sorento выросла на 0,7-0,9 %, Sportage - на 2-3 %, а Quoris - на 2,8-3,8 %.
Подорожание также затронуло модельную линейку Renault. Кроссоверы Kaptur и Duster обойдутся российским автолюбителям дороже, чем ранее - на 0,9 - 2,7 % и 1,3 - 2,2 % соответственно. Также увеличились цены на Sandero (1,6 - 2,1 %), Sandero Stepway (1,4 - 2,1 %) и Logan (1,6 - 2,1 %).
Дилеры Citroen увеличили стоимость С4, C4 Picasso и Grand C4 Picasso на 2 - 2,6 %. Ценники на Peugeot 3008 и Peugeot 408 прибавили от 2 до 11,9 %. У отдельных производителей подорожание затронуло только одну модель. Так, немецкий внедорожник Audi Q7 подорожал на 1,9 - 2,7 %, а Hyundai подняла стоимость кроссовера Creta на 0,4 - 0,6 %.
Давно уже знаком с Автомагазином, который на улице Пархоменко расположен. Не раз выручал, у нас небольшая автомойка, постоянно требуются расходники: быстросъемы, шланги для воды, переходники, штуцера, и все это в наличии у них есть. Да и вообще, сколько раз клиенты спрашивали что-то, из серии омывайку ...
Изменения коснулись стоимости моделей южнокорейского бренда Kia. Автомобили Ceed, Ceed SW и Pro Ceed, оснащенные системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также в исполнении GT стали дороже на 0,8-3,4 %. Седан Optima прибавил в цене на 1,2-3,6 % в зависимости от комплектации, стоимость внедорожника Sorento выросла на 0,7-0,9 %, Sportage - на 2-3 %, а Quoris - на 2,8-3,8 %. Подорожание также затронуло модельную линейку Renault. Кроссоверы Kaptur и Duster обойдутся российским автолюбителям дороже, чем ранее - на 0,9 - 2,7 % и 1,3 - 2,2 % соответственно. Также увеличились цены на Sandero (1,6 - 2,1 %), Sandero Stepway (1,4 - 2,1 %) и Logan (1,6 - 2,1 %). Дилеры Citroen увеличили стоимость С4, C4 Picasso и Grand C4 Picasso на 2 - 2,6 %. Ценники на Peugeot 3008 и Peugeot 408 прибавили от 2 до 11,9 %. У отдельных производителей подорожание затронуло только одну модель. Так, немецкий внедорожник Audi Q7 подорожал на 1,9 - 2,7 %, а Hyundai подняла стоимость кроссовера Creta на 0,4 - 0,6 %.
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