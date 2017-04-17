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17 апреля 2017, 12:38

Цены на авто в России снова идут вверх

За период с середины марта по середину апреля цены на продукцию подняли 18 производителей, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Его эксперты промониторили все компании, официально представленные на российском рынке.
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Так, BMW подняла цены сразу нескольких своих моделей: купе серии 2 в комплектации M240i xDrive на 0,4 %; седана серии 3 на 0,7 – 1,4 %; хэтчбека 3GT на 1 – 1,6 %; серии 6 на 1 – 1,3 %; серии 7 на 1,1 – 3,3 %; кроссоверов X1 на 1,5 – 2,2 %; X3 на 3,9 – 4,5 %; X4 на 3,6 – 4,7 %; X5 на 0,9 – 1,2 %; X6 на 3,7 – 4,4 %.
 
Отметим также, что хэтчбек серии 1 подорожал на 0,4 – 2,8 %, лишился комплектации 120i и получил новую комплектацию 120d с дизельным двигателем 2 литра 190 л.с. за 2 000 000 – 2 140 000 рублей.
 
Компания Mitsubishi увеличила цену внедорожника Pajero на 17,1 – 19,4 %. Внедорожник Pajero Sport получил 4 новые комплектации с дизельным двигателем 2,4 литра 181 л.с. по цене от 2 399 000 до 3 049 990 рублей. Минимальная цена этой модели снизилась на 14,3 %, а максимальная - выросла на 1,7 %. Бренд Suzuki поднял цены внедорожника Jimny на 1,3 – 1,4 %, кроссовера SX4 - на 1,2 – 1,7 %.
 
Ряд производителей увеличил цены только отдельных моделей. Так, у американского Ford выросла стоимость кроссовера Kuga на 1,3 – 2 0%, также были прекращены поставки модели предыдущего поколения. Китайский Haval увеличил цену внедорожника Н6 на 4,1 – 7,9 %.
 
Скромно повели себя отечественные производители: УАЗ начал продажи внедорожника «Патриот» в новой комплектации «Классик» за 749 000 рублей, вследствие чего минимальная цена модели снизилась на 8,3 %. «АвтоВАЗ» недавно и вовсе заявил, что цены в обозримой перспективе поднимать не намерен.

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Цены на авто в России снова идут вверх
Так, BMW подняла цены сразу нескольких своих моделей: купе серии 2 в комплектации M240i xDrive на 0,4 %; седана серии 3 на 0,7 – 1,4 %; хэтчбека 3GT на 1 – 1,6 %; серии 6 на 1 – 1,3 %; серии 7 на 1,1 – 3,3 %; кроссоверов X1 на 1,5 – 2,2 %; X3 на 3,9 – 4,5 %; X4 на 3,6 – 4,7 %; X5 на 0,9 – 1,2 %; X6 на 3,7 – 4,4 %. Отметим также, что хэтчбек серии 1 подорожал на 0,4 – 2,8 %, лишился комплектации 120i и получил новую комплектацию 120d с дизельным двигателем 2 литра 190 л.с. за 2 000 000 – 2 140 000 рублей. Компания Mitsubishi увеличила цену внедорожника Pajero на 17,1 – 19,4 %. Внедорожник Pajero Sport получил 4 новые комплектации с дизельным двигателем 2,4 литра 181 л.с. по цене от 2 399 000 до 3 049 990 рублей. Минимальная цена этой модели снизилась на 14,3 %, а максимальная - выросла на 1,7 %. Бренд Suzuki поднял цены внедорожника Jimny на 1,3 – 1,4 %, кроссовера SX4 - на 1,2 – 1,7 %. Ряд производителей увеличил цены только отдельных моделей. Так, у американского Ford выросла стоимость кроссовера Kuga на 1,3 – 2 0%, также были прекращены поставки модели предыдущего поколения. Китайский Haval увеличил цену внедорожника Н6 на 4,1 – 7,9 %. Скромно повели себя отечественные производители: УАЗ начал продажи внедорожника «Патриот» в новой комплектации «Классик» за 749 000 рублей, вследствие чего минимальная цена модели снизилась на 8,3 %. «АвтоВАЗ» недавно и вовсе заявил, что цены в обозримой перспективе поднимать не намерен.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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