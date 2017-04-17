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17 апреля 2017, 12:38
Цены на авто в России снова идут вверх
За период с середины марта по середину апреля цены на продукцию подняли 18 производителей, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Его эксперты промониторили все компании, официально представленные на российском рынке.
Так, BMW подняла цены сразу нескольких своих моделей: купе серии 2 в комплектации M240i xDrive на 0,4 %; седана серии 3 на 0,7 – 1,4 %; хэтчбека 3GT на 1 – 1,6 %; серии 6 на 1 – 1,3 %; серии 7 на 1,1 – 3,3 %; кроссоверов X1 на 1,5 – 2,2 %; X3 на 3,9 – 4,5 %; X4 на 3,6 – 4,7 %; X5 на 0,9 – 1,2 %; X6 на 3,7 – 4,4 %.
Отметим также, что хэтчбек серии 1 подорожал на 0,4 – 2,8 %, лишился комплектации 120i и получил новую комплектацию 120d с дизельным двигателем 2 литра 190 л.с. за 2 000 000 – 2 140 000 рублей.
Компания Mitsubishi увеличила цену внедорожника Pajero на 17,1 – 19,4 %. Внедорожник Pajero Sport получил 4 новые комплектации с дизельным двигателем 2,4 литра 181 л.с. по цене от 2 399 000 до 3 049 990 рублей. Минимальная цена этой модели снизилась на 14,3 %, а максимальная - выросла на 1,7 %. Бренд Suzuki поднял цены внедорожника Jimny на 1,3 – 1,4 %, кроссовера SX4 - на 1,2 – 1,7 %.
Ряд производителей увеличил цены только отдельных моделей. Так, у американского Ford выросла стоимость кроссовера Kuga на 1,3 – 2 0%, также были прекращены поставки модели предыдущего поколения. Китайский Haval увеличил цену внедорожника Н6 на 4,1 – 7,9 %.
Скромно повели себя отечественные производители: УАЗ начал продажи внедорожника «Патриот» в новой комплектации «Классик» за 749 000 рублей, вследствие чего минимальная цена модели снизилась на 8,3 %. «АвтоВАЗ» недавно и вовсе заявил, что цены в обозримой перспективе поднимать не намерен.
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Обычный интервал замены масла - 60-80 тыс. км. Превышать его не стоит - износ увеличивается. Про последовательность написали, чем менять - смотрите, кто базу сам производит, у них качество и цена наилучшими будут. То есть между газпромом и зиком я бы выбрал зик.
скоро за кислород налог плотить будем совсем оборзели
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