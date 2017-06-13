13 июня 2017, 18:18
Цены на BMW повысятся в России с 1 июля
Руководство концерна BMW пересмотрело российский прайс-лист на наиболее востребованные модели. В частности, с 1 июля дороже станут седаны 3-Series и 5-Series, 4-Series Coupe, 4-Series Grand Coupe.
Одновременно с этим произойдет снижение стоимости модели BMW 2-Series Coupe и 5-Series.
По данным представителей бренда, цены на линейку увеличатся на 1,9 %, новый прайс-лист официально начнёт действовать 1 июля.
Кроме того, российским покупателям снова предложат инновационный спорткар модели i8, машина снова поставляется на рынок РФ. Ранее немецкие масс-медиа сообщили о модернизации концерном моделей 3-series.
Ранее, напомним, российские дилеры бренда приступили к приему заказов на обновленные BMW 1 и 2 серий, а также M2 купе. Базовая стоимость на автомобили 1 серии составит 1 520 000 рублей, для спортивной модификации M140i xDrive – 2 720 000 рублей.
Цены на стандартную комплектацию моделей 2 серии купе разнятся от 1 790 000 рублей до 2 910 000 рублей. Спорткар M2 можно приобрести за 3 480 000 рублей.
В базовое оснащение 1 серии входят 6-ступенчатая «механика» и система активного рулевого управления. В качестве альтернативы можно установить коробку-«автомат» Steptronic или ее спортивную версию, а также адаптивную подвеску и тормозную систему M (доступны в стандартной комплектации для 120d M Спорт, 120d xDrive M Спорт, M140i и M140i xDrive).
Также в качестве опций для BMW 1 серии доступны противотуманные светодиодные и светодиодные фары головного света, автоматическая функция старт/стоп и выбор режимов работы двигателя, включая Eco Pro, а также новые 16 и 17-дюймовые легкосплавные диски. В список стандартного оборудования входят кондиционер, датчик дождя, мультимедийная система BMW Radio Professional, мультифункция рулевого колеса, система громкой связи Hands-free + USB-порт и система управления iDrive с 6,5-дюймовым дисплеем высокого разрешения. BMW 1 серии также получил обновленный дизайн приборной панели, отличающейся измененной формой и контрастными швами, а также отделкуа сидений из кожи Dakota коньячного цвета.
BMW 2 серии купе отличается светодиодными фарами, входящими в стандартную комплектацию, объемными воздухозаборниками с хромированными горизонтальными элементами и рельефными поверхностями. Список современных систем помощи водителю включает динамический круиз-контроль с функцией старт/стоп, сигнализацию аварийного сближения при парковке, а также предупреждение о выезде за пределы полосы движения, а также интеллектуальную систему голосового управления и опциональную навигационную систему Professional. Салон автомобиля получил дополнительные декоративные элементы, выполненные из натуральных материалов.
На BMW М2 купе устанавливается силовой агрегат с прогрессивной технологией M TwinPower Turbo, который развивает 370 л.с. при 6500 об/мин. В паре с опциональной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями M DCT и функцией Launch Control купе способно ускоряться до 100 км/ч за 4,3 сек. В список стандартного оснащения входят М настройки системы динамического контроля курсовой устойчивости DSC, динамический круиз-контроль, передние сиденья М Спорт, кожаное рулевое колесо М, а также мультимедийная система с контроллером iDrive. Сделать автомобиль более индивидуальным можно при помощи яркой цветовой палитры кузова. На выбор доступны 4 варианта окраса – Long Beach Blue, Alpine White, Black Sapphire и Mineral Grey.
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04.10.2016, 21:44
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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