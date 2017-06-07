7 июня 2017, 18:39

Цены на Datsun снижены

Российские дилеры Datsun предлагают новые условия на покупку автомобилей по программе утилизации и трейд-ин. До 30 июня 2017 года потребители смогут сэкономить до 100 000 рублей.
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Такая выгода складывается из специального предложения при покупке по программе Datsun Finance и размера компенсации при сдаче старого автомобиля по программе утилизации или трейд-ин. Так, до конца месяца покупатели смогут воспользоваться кредитным предложением от 9,9% на 3 года с первоначальным взносом от 20%.

Кроме того, при покупке в кредит стоимость автомобиля снижается до 50 000 рублей на хэтчбек mi-DO и до 30 000 рублей на седан on-DO. Сумма скидки будет зависеть от комплектации и года выпуска автомобиля.

Наконец, японский авторпоизводитель продлевает действие программы утилизации и трейд-ин. Размер скидки также зависит от года выпуска автомобиля: при покупке on-DO в комплектации Access и сдаче старого авто на утилизацию стоимость будет снижена на 70 000 рублей, снижение на 50 000 рублей – для автомобилей 2016 и 2017 года выпуска соответственно (за исключением МКПП 2016 года).

Комплектации и технические характеристики

Datsun mi-DO 1.6 MTDatsun on-DO Trust 1.6 AT
Год выпуска, с2014 2016
Год выпуска, по2014 2017
Кузовхэтчбек 5 дв. седан
Количество дверей/мест5 4/5
Тип двигателябензин бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин87 при 5100 87
Объем двигателя1596 1596
Тип трансмисиимеханика 5 Автоматическая, 4-ступенчатая
Приводпередний передний
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Цены на Datsun снижены
Такая выгода складывается из специального предложения при покупке по программе Datsun Finance и размера компенсации при сдаче старого автомобиля по программе утилизации или трейд-ин. Так, до конца месяца покупатели смогут воспользоваться кредитным предложением от 9,9% на 3 года с первоначальным взносом от 20%. Кроме того, при покупке в кредит стоимость автомобиля снижается до 50 000 рублей на хэтчбек mi-DO и до 30 000 рублей на седан on-DO. Сумма скидки будет зависеть от комплектации и года выпуска автомобиля. Наконец, японский авторпоизводитель продлевает действие программы утилизации и трейд-ин. Размер скидки также зависит от года выпуска автомобиля: при покупке on-DO в комплектации Access и сдаче старого авто на утилизацию стоимость будет снижена на 70 000 рублей, снижение на 50 000 рублей – для автомобилей 2016 и 2017 года выпуска соответственно (за исключением МКПП 2016 года).
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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