Цены на Datsun снижены
Такая выгода складывается из специального предложения при покупке по программе Datsun Finance и размера компенсации при сдаче старого автомобиля по программе утилизации или трейд-ин. Так, до конца месяца покупатели смогут воспользоваться кредитным предложением от 9,9% на 3 года с первоначальным взносом от 20%.
Кроме того, при покупке в кредит стоимость автомобиля снижается до 50 000 рублей на хэтчбек mi-DO и до 30 000 рублей на седан on-DO. Сумма скидки будет зависеть от комплектации и года выпуска автомобиля.
Наконец, японский авторпоизводитель продлевает действие программы утилизации и трейд-ин. Размер скидки также зависит от года выпуска автомобиля: при покупке on-DO в комплектации Access и сдаче старого авто на утилизацию стоимость будет снижена на 70 000 рублей, снижение на 50 000 рублей – для автомобилей 2016 и 2017 года выпуска соответственно (за исключением МКПП 2016 года).
Комплектации и технические характеристики
|Datsun mi-DO 1.6 MT
|Datsun on-DO Trust 1.6 AT
|Год выпуска, с
|2014
|2016
|Год выпуска, по
|2014
|2017
|Кузов
|хэтчбек 5 дв.
|седан
|Количество дверей/мест
|5
|4/5
|Тип двигателя
|бензин
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|87 при 5100
|87
|Объем двигателя
|1596
|1596
|Тип трансмисии
|механика 5
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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