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16 апреля 2017, 21:33

Чехи отправились вокруг света на советской «копейке»

Как информирует портал České noviny, 2 жителя Чехии отправились в путешествие вокруг света на советской малолитражке ВАЗ-2101, выпущенной более 40 лет назад.
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Чехи отправились вокруг света на советской «копейке» ВАЗ 2101

ВАЗ 2101
Выпускается с 1971 г.
Новый от 32 000 до 50 000 Р
Объявлений: 12
Отзывов: 1

Сервисмен Петер Явурек и аспирант Чешского технического университета в Праге Филип Фогель выехали из маленькой деревушки Честлице, что близ Праги, и намерены в течение года преодолеть порядка 50 тыс. км по Европе, Азии, Северной и Южной Америке, посетив более 20 стран.

Первым государством на маршруте станет Польша. До границы с ней смельчаков будут сопровождать коллеги по Клубу советских автомобилей. «Жигули» для кругосветной поездки чехи приобрели год назад, после чего самостоятельно отремонтировали автомобиль.

В январе текущего года стало известно, что 4 россиян на ржавом ВАЗ-2106 за 2 недели проехали 12 государств Европы и Африки. Жители Томска стартовали в Санкт-Петербурге и завершили экспедицию в Гамбии. Чехам этот результат понравился, и они решили доказать нечто свое…

Автопутешествия Lada Копейка

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Форум ВАЗ 2101
Моей "Ласточке-копеечке" "ВСЕГО" 37 лет. Прекрасная машинка, рабочая лошадка. Промлема была с контактным зажиганием, заменил карбюратор и остальные причандалы на "восьмерочные" и теперь никаких проблем, ни летов ни зимой. Главное относится к ней как к другу-подруге, не ругать, а побольше хвалить и все ...
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Чехи отправились вокруг света на советской «копейке»
{{model_2186}}Сервисмен Петер Явурек и аспирант Чешского технического университета в Праге Филип Фогель выехали из маленькой деревушки Честлице, что близ Праги, и намерены в течение года преодолеть порядка 50 тыс. км по Европе, Азии, Северной и Южной Америке, посетив более 20 стран. Первым государством на маршруте станет Польша. До границы с ней смельчаков будут сопровождать коллеги по Клубу советских автомобилей. «Жигули» для кругосветной поездки чехи приобрели год назад, после чего самостоятельно отремонтировали автомобиль. В январе текущего года стало известно, что 4 россиян на ржавом ВАЗ-2106 за 2 недели проехали 12 государств Европы и Африки. Жители Томска стартовали в Санкт-Петербурге и завершили экспедицию в Гамбии. Чехам этот результат понравился, и они решили доказать нечто свое…
2017-04-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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