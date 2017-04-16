Чехи отправились вокруг света на советской «копейке»
Сервисмен Петер Явурек и аспирант Чешского технического университета в Праге Филип Фогель выехали из маленькой деревушки Честлице, что близ Праги, и намерены в течение года преодолеть порядка 50 тыс. км по Европе, Азии, Северной и Южной Америке, посетив более 20 стран.
Первым государством на маршруте станет Польша. До границы с ней смельчаков будут сопровождать коллеги по Клубу советских автомобилей. «Жигули» для кругосветной поездки чехи приобрели год назад, после чего самостоятельно отремонтировали автомобиль.
В январе текущего года стало известно, что 4 россиян на ржавом ВАЗ-2106 за 2 недели проехали 12 государств Европы и Африки. Жители Томска стартовали в Санкт-Петербурге и завершили экспедицию в Гамбии. Чехам этот результат понравился, и они решили доказать нечто свое…
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