29 июня 2017, 14:05
«Человек-паук» взобрался на капот новой Audi A8
Первый публичный дебют нового поколения флагманского седана Audi A8 состоялся в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Автомобиль выполнен в стилистике концептуального prologue.
Помимо этого, машина получит полноуправляемое шасси, систему автоматической парковки, а также функцию автономного вождения. С ней седан сможет самостоятельно разгоняться, тормозить и маневрировать на скоростях до 60 км/ч. Водитель при этом не обязан постоянно держать руки на руле.
В силовую линейку войдут 6-, 8- и 12-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты с широким диапазоном мощности. Чуть позже на рынок выйдет модификация с гибридной силовой установкой. Официальный дебют нового поколения Audi A8 намечен на 11 июля.
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