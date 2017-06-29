29 июня 2017, 14:05

«Человек-паук» взобрался на капот новой Audi A8

Первый публичный дебют нового поколения флагманского седана Audi A8 состоялся в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Автомобиль выполнен в стилистике концептуального prologue.
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«Человек-паук» взобрался на капот новой Audi A8 Audi A8

Audi A8
Выпускается с 1995 г.
Новый от 5 420 000 до 6 430 000 Р
Объявлений: 115
Отзывов: 6
Известно, что модель получит полностью активную электромеханическую подвеску. Она регулирует характеристики колес по отдельности, адаптируя их к дорожным условиям. Для каждого колеса предусмотрен электродвигатель с питанием от основной электрической системы напряжением 48 В. Кроме того, конструкция включает в себя редуктор, роторную камеру с внутренним торсионом из титана и рычаг, способный передать на подвеску до 1 100 Нм крутящего момента через соединительный шток.

Помимо этого, машина получит полноуправляемое шасси, систему автоматической парковки, а также функцию автономного вождения. С ней седан сможет самостоятельно разгоняться, тормозить и маневрировать на скоростях до 60 км/ч. Водитель при этом не обязан постоянно держать руки на руле.

В силовую линейку войдут 6-, 8- и 12-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты с широким диапазоном мощности. Чуть позже на рынок выйдет модификация с гибридной силовой установкой. Официальный дебют нового поколения Audi A8 намечен на 11 июля.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
Будущее через призму Audi
Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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«Человек-паук» взобрался на капот новой Audi A8
{{model_89}}Известно, что модель получит полностью активную электромеханическую подвеску. Она регулирует характеристики колес по отдельности, адаптируя их к дорожным условиям. Для каждого колеса предусмотрен электродвигатель с питанием от основной электрической системы напряжением 48 В. Кроме того, конструкция включает в себя редуктор, роторную камеру с внутренним торсионом из титана и рычаг, способный передать на подвеску до 1 100 Нм крутящего момента через соединительный шток.Помимо этого, машина получит полноуправляемое шасси, систему автоматической парковки, а также функцию автономного вождения. С ней седан сможет самостоятельно разгоняться, тормозить и маневрировать на скоростях до 60 км/ч. Водитель при этом не обязан постоянно держать руки на руле.В силовую линейку войдут 6-, 8- и 12-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты с широким диапазоном мощности. Чуть позже на рынок выйдет модификация с гибридной силовой установкой. Официальный дебют нового поколения Audi A8 намечен на 11 июля.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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