Череповец списывает на металлолом «Мерседесы» и закупает МАЗы
Череповецкая Городская дума дала «добро» на приобретение новых муниципальных автобусов. Программа обновления автопарка города рассчитана на 5 лет. Ежегодно планируется покупать по 20 автобусов, причем, выбор сделан в пользу белорусских МАЗов.
Первый транш будет выделен в 2017 году и составит около 30 млн рублей, в 2018-м планируется выделить почти 45 млн рублей, в 2019-м — 44 млн рублей. При благоприятном развитии событий 20 минских автобусов приедут в город металлургов уже грядущей осенью.
Новые МАЗы заменят собой технику Mercedes-Benz, которая полностью выработала эксплуатационный ресурс, отработав более 2,5 млн км. Партия из 20 старых «Мерседесов» уже подготовлена для списания в металлолом.
В череповецкой думе говорят, что закупка новых автобусов - историческое событие, потому как в последний раз подобные решения принимались аж 20 лет назад, в 1996—1997 годах.
Кстати. Сегодня в Липецк пришла партия из 21 нового автобуса. Правда, в отличие от Череповца, закуплены отечественные ЛиАЗы. В 3-летней перспективе планируетя обновить до 70% парка муниципального предприятия или 160 автобусов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
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