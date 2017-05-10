Через 3 года Citroen выпустит новые электрокары
По словам руководителя французской марки Линды Джексон, компания не будет создавать отдельное семейство или бренд для электрических машин. Такие автомобили будут предлагаться наравне со всей остальной линейкой французского бренда, чтобы покупатель мог выбрать, какую машину купить – с традиционным мотором или электрическим.
Относительно готовящейся новинки известно не так много. В основу ее ляжет платформа e-CMP, которая была разработана французским альянсом PSA Group и китайским концерном Dongfeng Motors. На одной зарядке автомобиль сможет преодолеть около 450 км пути.
Сейчас у Citroen уже есть полностью электрические модели. В частности, это компакт-кар C-Zero, являющийся копией Mitsubishi i-MiEV, а также кроссовер E-Mehari со съемной крышей.
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