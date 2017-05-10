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10 мая 2017, 16:44

Через 3 года Citroen выпустит новые электрокары

Руководство Citroen одобрило план развития компании, согласно которому электрические модели нового поколения будут выпускаться с 2020 года. Премьера прототипа машины с экологичным мотором состоится в 2019-м.
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По словам руководителя французской марки Линды Джексон, компания не будет создавать отдельное семейство или бренд для электрических машин. Такие автомобили будут предлагаться наравне со всей остальной линейкой французского бренда, чтобы покупатель мог выбрать, какую машину купить – с традиционным мотором или электрическим.

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Относительно готовящейся новинки известно не так много. В основу ее ляжет платформа e-CMP, которая была разработана французским альянсом PSA Group и китайским концерном Dongfeng Motors. На одной зарядке автомобиль сможет преодолеть около 450 км пути.

Сейчас у Citroen уже есть полностью электрические модели. В частности, это компакт-кар C-Zero, являющийся копией Mitsubishi i-MiEV, а также кроссовер E-Mehari со съемной крышей.

Новинки и концепт кары Ситроен

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Oleggann80
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Rahmanov
Форум Citroen C3
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владимир
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Через 3 года Citroen выпустит новые электрокары
По словам руководителя французской марки Линды Джексон, компания не будет создавать отдельное семейство или бренд для электрических машин. Такие автомобили будут предлагаться наравне со всей остальной линейкой французского бренда, чтобы покупатель мог выбрать, какую машину купить – с традиционным мотором или электрическим.{{material_118332}} Относительно готовящейся новинки известно не так много. В основу ее ляжет платформа e-CMP, которая была разработана французским альянсом PSA Group и китайским концерном Dongfeng Motors. На одной зарядке автомобиль сможет преодолеть около 450 км пути.Сейчас у Citroen уже есть полностью электрические модели. В частности, это компакт-кар C-Zero, являющийся копией Mitsubishi i-MiEV, а также кроссовер E-Mehari со съемной крышей.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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