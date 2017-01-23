Chery готовит кроссовер для российского рынка

На официальном сайте компании модель обозначена как Tiggo X, в Китае она же предлагается как Tiggo 3X. По итогам 2016 года дилерские сети марки в России продали 4 760 автомобилей, что на 4 % меньше, чем годом ранее.
Посредством вывода нового кроссовера бренд намерен увеличить продажи. На данный момент китайский автопроизводитель предлагает 2 модели - Tiggo 3 и Tiggo 5. По некоторым данным, Tiggo X в России будет реализовываться под индексом Tiggo 2.
По данным «Автостата», в ближайшие 2 года на рынке стоит ждать моделей SUV-сегмента Tiggo 7 и Tiggo 9, а также седана Arrizo 5.
В прошлом году компания завезла в Россию достаточное количество таких моделей, как Very, Bonus, Indis и других, цены на которые оставались стабильными, что привело к их быстрой реализации.
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Посредством вывода нового кроссовера бренд намерен увеличить продажи. На данный момент китайский автопроизводитель предлагает 2 модели - Tiggo 3 и Tiggo 5. По некоторым данным, Tiggo X в России будет реализовываться под индексом Tiggo 2. По данным «Автостата», в ближайшие 2 года на рынке стоит ждать моделей SUV-сегмента Tiggo 7 и Tiggo 9, а также седана Arrizo 5. В прошлом году компания завезла в Россию достаточное количество таких моделей, как Very, Bonus, Indis и других, цены на которые оставались стабильными, что привело к их быстрой реализации.
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