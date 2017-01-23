23 января 2017, 09:59

Chery готовит кроссовер для российского рынка

На официальном сайте компании модель обозначена как Tiggo X, в Китае она же предлагается как Tiggo 3X. По итогам 2016 года дилерские сети марки в России продали 4 760 автомобилей, что на 4 % меньше, чем годом ранее.
Посредством вывода нового кроссовера бренд намерен увеличить продажи. На данный момент китайский автопроизводитель предлагает 2 модели - Tiggo 3 и Tiggo 5. По некоторым данным, Tiggo X в России будет реализовываться под индексом Tiggo 2.
 
По данным «Автостата», в ближайшие 2 года на рынке стоит ждать моделей SUV-сегмента Tiggo 7 и Tiggo 9, а также седана Arrizo 5.
 
В прошлом году компания завезла в Россию достаточное количество таких моделей, как Very, Bonus, Indis и других, цены на которые оставались стабильными, что привело к их быстрой реализации.
Новинки и концепт кары Черри, Чери

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Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Владелиц ЧЕРИ ТИГО Т11 1.
Форум Chery B14
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Светлана.
Форум Chery A19
привет у меня расход показывает 9 по комп пробег 3000 и 3 месяца как купил
vitt
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Chery готовит кроссовер для российского рынка
Посредством вывода нового кроссовера бренд намерен увеличить продажи. На данный момент китайский автопроизводитель предлагает 2 модели - Tiggo 3 и Tiggo 5. По некоторым данным, Tiggo X в России будет реализовываться под индексом Tiggo 2. По данным «Автостата», в ближайшие 2 года на рынке стоит ждать моделей SUV-сегмента Tiggo 7 и Tiggo 9, а также седана Arrizo 5. В прошлом году компания завезла в Россию достаточное количество таких моделей, как Very, Bonus, Indis и других, цены на которые оставались стабильными, что привело к их быстрой реализации.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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