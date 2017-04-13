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13 апреля 2017, 19:06
Chery подготовила рестайлинг Tiggo 5
Бренд Chery активно готовится к выставке в Шанхае, где планирует презентовать обновление кроссовера Tiggo 5. В сеть попали первые официальные изображения модели, которую большинство интересующихся увидит спустя время.
В подкапотном пространстве Tiggo 5 эксперты надеются увидеть 1,5- или 1,6-литровый силовой агрегат, отдача которого, по некоторым данным, составит 148 л.с. Автомобиль получит уникальную светодиодную оптику и обновленную радиаторную решетку.
В список программного оснащения войдут боковые зеркала на электроприводе, система климат-контроля и мультимедийно-развлекательный комплекс.
Подробные сведения о технических характеристиках, а также о стоимости новинки представители компании готовы рассказать на автосалоне. По некоторым данным, Tiggo 5 появится на рынке ряда стран уже в конце 2017 года.
Сейчас в России реализуется текущая генерация авто, которая доступна примерно от 1 000 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Chery Tiggo 5 T21C15 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|139
|Объем двигателя
|1971
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|10.8
|Загородный цикл
|6.6
|Смешанный цикл
|8.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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14.10.2008, 06:32
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
привет у меня расход показывает 9 по комп пробег 3000 и 3 месяца как купил
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