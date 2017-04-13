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13 апреля 2017, 19:06

Chery подготовила рестайлинг Tiggo 5

Бренд Chery активно готовится к выставке в Шанхае, где планирует презентовать обновление кроссовера Tiggo 5. В сеть попали первые официальные изображения модели, которую большинство интересующихся увидит спустя время.
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В подкапотном пространстве Tiggo 5 эксперты надеются увидеть 1,5- или 1,6-литровый силовой агрегат, отдача которого, по некоторым данным, составит 148 л.с. Автомобиль получит уникальную светодиодную оптику и обновленную радиаторную решетку.
 
В список программного оснащения войдут боковые зеркала на электроприводе, система климат-контроля и мультимедийно-развлекательный комплекс.
 
Подробные сведения о технических характеристиках, а также о стоимости новинки представители компании готовы рассказать на автосалоне. По некоторым данным, Tiggo 5 появится на рынке ряда стран уже в конце 2017 года.
 
Сейчас в России реализуется текущая генерация авто, которая доступна примерно от 1 000 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Chery Tiggo 5 T21C15 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин139
Объем двигателя1971
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл10.8
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл8.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Владелиц ЧЕРИ ТИГО Т11 1.
Форум Chery B14
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Светлана.
Форум Chery A19
привет у меня расход показывает 9 по комп пробег 3000 и 3 месяца как купил
vitt
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Chery подготовила рестайлинг Tiggo 5
В подкапотном пространстве Tiggo 5 эксперты надеются увидеть 1,5- или 1,6-литровый силовой агрегат, отдача которого, по некоторым данным, составит 148 л.с. Автомобиль получит уникальную светодиодную оптику и обновленную радиаторную решетку. В список программного оснащения войдут боковые зеркала на электроприводе, система климат-контроля и мультимедийно-развлекательный комплекс. Подробные сведения о технических характеристиках, а также о стоимости новинки представители компании готовы рассказать на автосалоне. По некоторым данным, Tiggo 5 появится на рынке ряда стран уже в конце 2017 года. Сейчас в России реализуется текущая генерация авто, которая доступна примерно от 1 000 000 рублей.
2017-04-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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