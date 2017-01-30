30 января 2017, 18:58

Chery Tiggo 3 поступил российским дилерам

Все варианты модели доступны только с 1,6-литровым бензиновым двигателем 126 л.с., который агрегатируется с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором CVT. Привод только передний.
Отметим, что кроссовер получил усовершенствованную, по сравнению с предшественником, шумоизоляцию и более мягкую подвеску.
 
После обновления Tiggo 3 стал стоить заметно дороже. Самый доступный паркетник обойдется покупателям в 820 000 рублей. В этом варианте автомобиль оборудован фронтальными подушками безопасности, ABS, EBD, легкосплавными колесными дисками 16 дюймов, кондиционером, подогревом сидений водителя и переднего пассажира, штатной аудиосистемой с 4 динамиками, датчиками парковки сзади, а также круиз-контролем.
 
Более оснащенная комплектация Luxury за 860 000 рублей дополнительно получила автоматический климат-контроль, комбинированную отделку салона и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. Такая же версия с автоматической трансмиссией будет стоить 940 000 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Владелиц ЧЕРИ ТИГО Т11 1.
Форум Chery B14
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Светлана.
Форум Chery A19
привет у меня расход показывает 9 по комп пробег 3000 и 3 месяца как купил
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Chery Tiggo 3 поступил российским дилерам
Отметим, что кроссовер получил усовершенствованную, по сравнению с предшественником, шумоизоляцию и более мягкую подвеску. После обновления Tiggo 3 стал стоить заметно дороже. Самый доступный паркетник обойдется покупателям в 820 000 рублей. В этом варианте автомобиль оборудован фронтальными подушками безопасности, ABS, EBD, легкосплавными колесными дисками 16 дюймов, кондиционером, подогревом сидений водителя и переднего пассажира, штатной аудиосистемой с 4 динамиками, датчиками парковки сзади, а также круиз-контролем. Более оснащенная комплектация Luxury за 860 000 рублей дополнительно получила автоматический климат-контроль, комбинированную отделку салона и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. Такая же версия с автоматической трансмиссией будет стоить 940 000 рублей.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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