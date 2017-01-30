Chery Tiggo 3 поступил российским дилерам

Все варианты модели доступны только с 1,6-литровым бензиновым двигателем 126 л.с., который агрегатируется с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором CVT. Привод только передний.
Отметим, что кроссовер получил усовершенствованную, по сравнению с предшественником, шумоизоляцию и более мягкую подвеску.
После обновления Tiggo 3 стал стоить заметно дороже. Самый доступный паркетник обойдется покупателям в 820 000 рублей. В этом варианте автомобиль оборудован фронтальными подушками безопасности, ABS, EBD, легкосплавными колесными дисками 16 дюймов, кондиционером, подогревом сидений водителя и переднего пассажира, штатной аудиосистемой с 4 динамиками, датчиками парковки сзади, а также круиз-контролем.
Более оснащенная комплектация Luxury за 860 000 рублей дополнительно получила автоматический климат-контроль, комбинированную отделку салона и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. Такая же версия с автоматической трансмиссией будет стоить 940 000 рублей.
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Отметим, что кроссовер получил усовершенствованную, по сравнению с предшественником, шумоизоляцию и более мягкую подвеску. После обновления Tiggo 3 стал стоить заметно дороже. Самый доступный паркетник обойдется покупателям в 820 000 рублей. В этом варианте автомобиль оборудован фронтальными подушками безопасности, ABS, EBD, легкосплавными колесными дисками 16 дюймов, кондиционером, подогревом сидений водителя и переднего пассажира, штатной аудиосистемой с 4 динамиками, датчиками парковки сзади, а также круиз-контролем. Более оснащенная комплектация Luxury за 860 000 рублей дополнительно получила автоматический климат-контроль, комбинированную отделку салона и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. Такая же версия с автоматической трансмиссией будет стоить 940 000 рублей.
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