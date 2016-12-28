28 декабря 2016, 14:05

Чешская компания Tatra может возобновить производство

Последняя модель легкового автомобиля марки T700 сошла с конвейера ещё в 1999 году, после чего предприятие начало производить грузовики. Теперь в планы бренда входит сразу две модели..
Предполагается, что одной из новинок станет автомобиль в стиле выпускаемого в 1937 году седана T87, второй моделью станет модернизированный T600 Tatraplan. Сейчас в компании рассматривают возможность приобретения лицензии на использование существующей платформы у других производителей вместо того, чтобы тратить время и средства на создание собственной.
 
Стоит отметить, что компания основана ещё в 1850 году, тогда её владельцы занимались производством колясок и бричек. В 1897 году бренд одним из первых в мире стал выпускать легковые автомобили в Центральной Европе, до 1989 года компания производила «легковушки», а позже - грузовики и железнодорожные вагоны.
Купить авто Татра

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
отзывы о Tatra 613
люди добрые отпишитесь пожалуйста все кто хоть что-то знает об автомобиле Татра 613!!!!!!!!!!! заранее благодарен!
alendelon
Температура двигателя плавает
ребят подскажите пожалуйста. дэу нексия 2006 года плавает стрелка температуры на ходу и печка хуже работает. на холостых работает хорошо всё включаеца и выключаеца. как дал движение температура с 90 на 60 и опять на 90.
сергей
Код разблокировки магнитолы 6000CD
Помогите с кодом пожалуйста 6000 cd v161201. Заранее спасибо
Runky
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Tatra Автомудрость Tatra АвтоПитер Tatra Дизайн и тюнинг Tatra Новинки и концепт кары Tatra Новости и акции автосалонов Tatra Автосалоны и дилеры марки Tatra Аренда и прокат авто марки Tatra Автоклубы и форумы автозавчастей марки Tatra Автосервисы и магазины автозапчастей марки Tatra
Главные материалы
Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Чешская компания Tatra может возобновить производство
Предполагается, что одной из новинок станет автомобиль в стиле выпускаемого в 1937 году седана T87, второй моделью станет модернизированный T600 Tatraplan. Сейчас в компании рассматривают возможность приобретения лицензии на использование существующей платформы у других производителей вместо того, чтобы тратить время и средства на создание собственной. Стоит отметить, что компания основана ещё в 1850 году, тогда её владельцы занимались производством колясок и бричек. В 1897 году бренд одним из первых в мире стал выпускать легковые автомобили в Центральной Европе, до 1989 года компания производила «легковушки», а позже - грузовики и железнодорожные вагоны.
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG