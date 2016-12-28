Чешская компания Tatra может возобновить производство
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Последняя модель легкового автомобиля марки T700 сошла с конвейера ещё в 1999 году, после чего предприятие начало производить грузовики. Теперь в планы бренда входит сразу две модели..
Предполагается, что одной из новинок станет автомобиль в стиле выпускаемого в 1937 году седана T87, второй моделью станет модернизированный T600 Tatraplan. Сейчас в компании рассматривают возможность приобретения лицензии на использование существующей платформы у других производителей вместо того, чтобы тратить время и средства на создание собственной.
Стоит отметить, что компания основана ещё в 1850 году, тогда её владельцы занимались производством колясок и бричек. В 1897 году бренд одним из первых в мире стал выпускать легковые автомобили в Центральной Европе, до 1989 года компания производила «легковушки», а позже - грузовики и железнодорожные вагоны.
ребят подскажите пожалуйста. дэу нексия 2006 года плавает стрелка температуры на ходу и печка хуже работает. на холостых работает хорошо всё включаеца и выключаеца. как дал движение температура с 90 на 60 и опять на 90.
Чешская компания Tatra может возобновить производство
Предполагается, что одной из новинок станет автомобиль в стиле выпускаемого в 1937 году седана T87, второй моделью станет модернизированный T600 Tatraplan. Сейчас в компании рассматривают возможность приобретения лицензии на использование существующей платформы у других производителей вместо того, чтобы тратить время и средства на создание собственной. Стоит отметить, что компания основана ещё в 1850 году, тогда её владельцы занимались производством колясок и бричек. В 1897 году бренд одним из первых в мире стал выпускать легковые автомобили в Центральной Европе, до 1989 года компания производила «легковушки», а позже - грузовики и железнодорожные вагоны.
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