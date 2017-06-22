22 июня 2017, 13:29

Chevrolet Bolt прошел краш-тест. Видео

Модель стала первым электрокаром, получившим в нынешнем году максимальные баллы за безопасность по итогам краш-тестов, которые провел Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS).
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Видео, где запечатлены испытания Chevrolet Bolt  на прочность, опубликованы на популярном видеохостинге. За все 5 этапов модель получила положительные оценки. Благодаря тому, что компактный электрокар оборудован системой предотвращения фронтальных столкновений, он получил награду Top Safety Pick+ от экспертов IIHS.
 
Но не все результаты устроили производителя. Например, тестирование головного света Bolt прошел с неудовлетворительными результатами, поскольку оптика хорошо освещает проезжую часть перед автомобилем, однако слепят водителей машин, движущихся навстречу.
 
Добавим также, что согласно недавним дорожным испытаниям электрокар сможет разгоняться до 150 км/ч и способен проехать на одном заряде батареи 400 км пути. Достигнуть скорости 100 км/ч Bolt способен за 6 сек.
 
Недавно вышла обновленная версия Bolt  - от предшественника Volt он отличается отсутствием резервного газового двигателя. Под капотом Bolt расположился 200-сильный электрический мотор, который питается от блока литий-ионных батарей емкостью 50 кВт/ч. Согласно официальным подсчетам, дальность хода на одном заряде составит не менее 383 км, однако у некоторых покупателей данный показатель оказался выше.
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Chevrolet Bolt прошел краш-тест. Видео
Видео, где запечатлены испытания Chevrolet Bolt  на прочность, опубликованы на популярном видеохостинге. За все 5 этапов модель получила положительные оценки. Благодаря тому, что компактный электрокар оборудован системой предотвращения фронтальных столкновений, он получил награду Top Safety Pick+ от экспертов IIHS. Но не все результаты устроили производителя. Например, тестирование головного света Bolt прошел с неудовлетворительными результатами, поскольку оптика хорошо освещает проезжую часть перед автомобилем, однако слепят водителей машин, движущихся навстречу. Добавим также, что согласно недавним дорожным испытаниям электрокар сможет разгоняться до 150 км/ч и способен проехать на одном заряде батареи 400 км пути. Достигнуть скорости 100 км/ч Bolt способен за 6 сек. Недавно вышла обновленная версия Bolt  - от предшественника Volt он отличается отсутствием резервного газового двигателя. Под капотом Bolt расположился 200-сильный электрический мотор, который питается от блока литий-ионных батарей емкостью 50 кВт/ч. Согласно официальным подсчетам, дальность хода на одном заряде составит не менее 383 км, однако у некоторых покупателей данный показатель оказался выше.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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