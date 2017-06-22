22 июня 2017, 13:29
Chevrolet Bolt прошел краш-тест. Видео
Модель стала первым электрокаром, получившим в нынешнем году максимальные баллы за безопасность по итогам краш-тестов, которые провел Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS).
Видео, где запечатлены испытания Chevrolet Bolt на прочность, опубликованы на популярном видеохостинге. За все 5 этапов модель получила положительные оценки. Благодаря тому, что компактный электрокар оборудован системой предотвращения фронтальных столкновений, он получил награду Top Safety Pick+ от экспертов IIHS.
Но не все результаты устроили производителя. Например, тестирование головного света Bolt прошел с неудовлетворительными результатами, поскольку оптика хорошо освещает проезжую часть перед автомобилем, однако слепят водителей машин, движущихся навстречу.
Добавим также, что согласно недавним дорожным испытаниям электрокар сможет разгоняться до 150 км/ч и способен проехать на одном заряде батареи 400 км пути. Достигнуть скорости 100 км/ч Bolt способен за 6 сек.
Недавно вышла обновленная версия Bolt - от предшественника Volt он отличается отсутствием резервного газового двигателя. Под капотом Bolt расположился 200-сильный электрический мотор, который питается от блока литий-ионных батарей емкостью 50 кВт/ч. Согласно официальным подсчетам, дальность хода на одном заряде составит не менее 383 км, однако у некоторых покупателей данный показатель оказался выше.
Читайте по теме
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
16.12.2016, 15:51
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Lada пасует, корейцы догоняют, и все в убытке
15.01.2016, 06:01
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Владельцев Opel и Chevrolet не лишат сервиса
19.03.2015, 12:14
Россияне останутся без Opel и Chevrolet
18.03.2015, 16:00
Читайте по теме
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
16.12.2016, 15:51
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Lada пасует, корейцы догоняют, и все в убытке
15.01.2016, 06:01
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Владельцев Opel и Chevrolet не лишат сервиса
19.03.2015, 12:14
Россияне останутся без Opel и Chevrolet
18.03.2015, 16:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd. Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный. Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение. Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
Классный семейный автомобиль, хорош для дальних поездок
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное