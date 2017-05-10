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10 мая 2017, 11:15
Chevrolet Bolt протестировали на дорогах
Тесты новинки Chevrolet Bolt начались в США. Электрокар сможет разгоняться до 150 км/ч и способен проехать на одном заряде батареи 400 км пути. Видеоролик, где запечатлены испытания, появился в Интернет.
Под капотом Bolt расположился 200-сильный электрический мотор, который питается от блока литий-ионных батарей емкостью 50 кВт/ч. Согласно официальным подсчетам, дальность хода на одном заряде составит не менее 383 км, однако у некоторых покупателей данный показатель оказался выше.
Достигнуть скорости 100 км/ч Bolt способен за 6 сек., максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.
Модель Bolt испытали эксперты автомобильного издания Kelly Blue Book. Новый электрокар, разработанный инженерами General Motors, по мнению авторов считается самым доступным и надежным электрическим автомобилем среди представленных на рынке Соединенных Штатов моделей.
Согласно данным разработчиков, перед выводом модели на рынок автомобиль прошел более 320 км дорожных испытаний в различных погодных условиях.
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