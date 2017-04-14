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14 апреля 2017, 17:28

Chevrolet Camaro оснастили 1000-сильным мотором

На автошоу в Нью-Йорке зрителям показали поистине уникальный автомобиль. Специалисты из Trans Am Worldwide, которые занимаются доработками масл-каров, построили сверхмощный 455 Super Duty.
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  Chevrolet Camaro оснастили 1000-сильным мотором Chevrolet Camaro, Chevrolet Chevrolet Camaro оснастили 1000-сильным мотором Chevrolet Camaro, Chevrolet Chevrolet Camaro оснастили 1000-сильным мотором Chevrolet Camaro, Chevrolet Chevrolet Camaro оснастили 1000-сильным мотором
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фото
  

Главная особенность этой модели, в основе которой лежит Chevrolet Camaro, - это силовой агрегат. Доработанный мотор LT V8 объемом 7,4 литра выдает 1013 «лошадей» 1416 Нм крутящего момента. Динамические показатели суперкара пока не разглашаются.

Chevrolet Camaro
Выпускается с 1976 г.
Новый от 2 055 000 до 2 635 000 Р
Объявлений: 11
Отзывов: 1

Внешность автомобиля доработали с помощью нового капота, крыльев, решетки радиатора, обвеса и спойлера сзади. В конструкции кузова использовали карбон, поэтому вес машины удалось сохранить на низком уровне. Также от своего «донора» 455 Super Duty отличается оптикой и 20-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport.

В продажу спортивный масл-кар поступит в начале мая. Всего Trans Am Worldwide планирует выпустить 50 экземпляров 455 Super Duty. Стоимость автомобиля пока не сообщается.

Дизайн и тюнинг Шевроле Камаро, Комаро

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
Привет всем , вот я хочу купить камаро 13 года , но мне не нравится ее новый кузов , задние фары не красивые , можно ли поменять фары с пампером и поставить старый , например 2011 года ?
Martin7o7
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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Chevrolet Camaro оснастили 1000-сильным мотором
Главная особенность этой модели, в основе которой лежит Chevrolet Camaro, - это силовой агрегат. Доработанный мотор LT V8 объемом 7,4 литра выдает 1013 «лошадей» 1416 Нм крутящего момента. Динамические показатели суперкара пока не разглашаются.{{model_1844}} Внешность автомобиля доработали с помощью нового капота, крыльев, решетки радиатора, обвеса и спойлера сзади. В конструкции кузова использовали карбон, поэтому вес машины удалось сохранить на низком уровне. Также от своего «донора» 455 Super Duty отличается оптикой и 20-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport.В продажу спортивный масл-кар поступит в начале мая. Всего Trans Am Worldwide планирует выпустить 50 экземпляров 455 Super Duty. Стоимость автомобиля пока не сообщается.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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