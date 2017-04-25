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25 апреля 2017, 10:59

Chevrolet Corvette меняет дизайн и имя

Рендеры спортивного купе Chevrolet Corvette C8 доступны интернет-пользователям всего мира. Изображения, которые, возможно, ничего не будут иметь с реальностью, спроектировал дизайнер ресурса Corvette Forum.
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«Наследник» спортивного купе Chevrolet Corvette C7, который, по предварительной информации, может получить приставку C8, появится в 2019 году. Представители General Motors ранее заявляли о том, что это будет совершенно новая модель, однако предполагается, что ее внешний вид будет во многом схож с экстерьером предшественника. Есть неподтвержденная пока информация о названии новинки Emperor.
 
Поскольку официально производитель не раскрывает подробности дизайна свежего Corvette, это дает волю для дизайнерских представлений, что и сделал автор из Corvette Forum. По мнению художника, от General Motors стоит ожидать спорткара, силуэт которого сохранит отдельные очертания всем известной модели, но кузов новинки может представляться и в более современном формате. Известно, что в экстерьере нового купе могут быть использованы дизайнерские решения прототипа Corvette Daytona, которая представлялась на одном из недавних международных автошоу.
 
Отметим, что Corvette C8 должен стать среднемоторной спортивной машиной. По неофициальным данным, производительность силовой установки купе составит 650-700 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Corvette ZO6 3LZ 6.2 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин659
Объем двигателя6162
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Шевроле Корвет

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Chevrolet Corvette меняет дизайн и имя
«Наследник» спортивного купе Chevrolet Corvette C7, который, по предварительной информации, может получить приставку C8, появится в 2019 году. Представители General Motors ранее заявляли о том, что это будет совершенно новая модель, однако предполагается, что ее внешний вид будет во многом схож с экстерьером предшественника. Есть неподтвержденная пока информация о названии новинки Emperor. Поскольку официально производитель не раскрывает подробности дизайна свежего Corvette, это дает волю для дизайнерских представлений, что и сделал автор из Corvette Forum. По мнению художника, от General Motors стоит ожидать спорткара, силуэт которого сохранит отдельные очертания всем известной модели, но кузов новинки может представляться и в более современном формате. Известно, что в экстерьере нового купе могут быть использованы дизайнерские решения прототипа Corvette Daytona, которая представлялась на одном из недавних международных автошоу. Отметим, что Corvette C8 должен стать среднемоторной спортивной машиной. По неофициальным данным, производительность силовой установки купе составит 650-700 л.с.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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