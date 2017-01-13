13 января 2017, 13:09

Chevrolet Cruze получит дизельную версию

Благодаря новому варианту расход топлива приблизится к показателям гибридных автомобилей. Ожидается, что на каждые 100 км новинка расходует 4,7 литра дизельного топлива.

В рамках автосалона в Детройте руководитель по разработке новых продуктов General Motors Марк Рейсс поделился информацией о новом двигателе обновленного Cruze. Речь идет о разработанном недавно 1,6-литровом моторе с турбонаддувом, который оснащается алюминиевым блоком цилиндров, что сделает его значительно легче, нежели двигатель текущей генерации.

Производительность двигателя составит 137 л.с. при 325 Нм крутящего момента. По словам разработчиков, в паре с силовой установкой будет трудиться 6-диапазонная «механика», что также сделает автомобиль более экономичным.

Напомним, что несколькими днями ранее в Австралии состоялась премьера Holden Astra, который является перелицованным седаном Chevrolet Cruze.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo AT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Мощность, л.с./ об/мин140
Объем двигателя1362
ПриводПередний
Смешанный цикл5.7
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Cruze
| Ребята , кто брал cruze по акции в 2014 году? в 500т.р. реально можно вложиться? друг взял в 14 году за 640
NataYw
Как рождается Chevrolet Cruze
Купил Круз 2013 года черный металлик (рестайлинг) седан. Не прошло и года на капоте белые пятнышки (краска отлетела от камушек) За городом по трассам не ездил. Множество царапин. Лакокрасочное покрытие отвратительное.ПОЗОР!!!Первая скорость до 1000км через раз включалась (сейчас 15000 км - один раз в ...
Сергей.
Chevrolet показал посвежевший Cruze
А что за дефект такой? В этой модели присутствует? Вот тут можно посмотреть видео тест-драйва новой модели 2014 года http:// cruzeok.ru/ test-drajv/
sunligth
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Chevrolet Cruze получит дизельную версию
В рамках автосалона в Детройте руководитель по разработке новых продуктов General Motors Марк Рейсс поделился информацией о новом двигателе обновленного Cruze. Речь идет о разработанном недавно 1,6-литровом моторе с турбонаддувом, который оснащается алюминиевым блоком цилиндров, что сделает его значительно легче, нежели двигатель текущей генерации. Производительность двигателя составит 137 л.с. при 325 Нм крутящего момента. По словам разработчиков, в паре с силовой установкой будет трудиться 6-диапазонная «механика», что также сделает автомобиль более экономичным.Напомним, что несколькими днями ранее в Австралии состоялась премьера Holden Astra, который является перелицованным седаном Chevrolet Cruze.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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