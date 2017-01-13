Chevrolet Cruze получит дизельную версию

Благодаря новому варианту расход топлива приблизится к показателям гибридных автомобилей. Ожидается, что на каждые 100 км новинка расходует 4,7 литра дизельного топлива.
В рамках автосалона в Детройте руководитель по разработке новых продуктов General Motors Марк Рейсс поделился информацией о новом двигателе обновленного Cruze. Речь идет о разработанном недавно 1,6-литровом моторе с турбонаддувом, который оснащается алюминиевым блоком цилиндров, что сделает его значительно легче, нежели двигатель текущей генерации.
Производительность двигателя составит 137 л.с. при 325 Нм крутящего момента. По словам разработчиков, в паре с силовой установкой будет трудиться 6-диапазонная «механика», что также сделает автомобиль более экономичным.
Напомним, что несколькими днями ранее в Австралии состоялась премьера Holden Astra, который является перелицованным седаном Chevrolet Cruze.
Купил Круз 2013 года черный металлик (рестайлинг) седан. Не прошло и года на капоте белые пятнышки (краска отлетела от камушек) За городом по трассам не ездил. Множество царапин. Лакокрасочное покрытие отвратительное.ПОЗОР!!!Первая скорость до 1000км через раз включалась (сейчас 15000 км - один раз в ...
В рамках автосалона в Детройте руководитель по разработке новых продуктов General Motors Марк Рейсс поделился информацией о новом двигателе обновленного Cruze. Речь идет о разработанном недавно 1,6-литровом моторе с турбонаддувом, который оснащается алюминиевым блоком цилиндров, что сделает его значительно легче, нежели двигатель текущей генерации. Производительность двигателя составит 137 л.с. при 325 Нм крутящего момента. По словам разработчиков, в паре с силовой установкой будет трудиться 6-диапазонная «механика», что также сделает автомобиль более экономичным.Напомним, что несколькими днями ранее в Австралии состоялась премьера Holden Astra, который является перелицованным седаном Chevrolet Cruze.
В избранное