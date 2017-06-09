9 июня 2017, 10:51

Chevrolet обновил Colorado LTX

Chevrolet подготовил специальную версию пикапа Colorado LTX, предназначенную пока только для Филиппинских островов. Грузовик приобрел более брутальный облик, нежели раньше, считают эксперты.
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В функциональный список пикапа Colorado LTX попали камера заднего обзора, аудиосистема и некоторые другие опции. Под капотом транспортного средства разместился 280-сильный дизель объемом 2,8 литра. Запускается мотор при помощи 6-скоростной «автомат». За данную версию покупатели заплатят в пересчете на российскую валюту  1 591 000 рублей.
 
От базовой модификации новинка отличается трубчатым «кенгурятником», подножками оригинального оформления и особым корпусом, которые появился в грузовом отделении. Также в Colorado LTX необычный передний бампер и каркас боковых зеркал, окрашенных в оттенок кузова машины.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Colorado Regular Cab 5.3
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2014
КузовПикап
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин305/5200
Объем двигателя5328
Тип трансмисииАвтоматическая 4-ступенчатая
ПриводПолный
ТопливоБензин А-92
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Chevrolet обновил Colorado LTX
В функциональный список пикапа Colorado LTX попали камера заднего обзора, аудиосистема и некоторые другие опции. Под капотом транспортного средства разместился 280-сильный дизель объемом 2,8 литра. Запускается мотор при помощи 6-скоростной «автомат». За данную версию покупатели заплатят в пересчете на российскую валюту  1 591 000 рублей. От базовой модификации новинка отличается трубчатым «кенгурятником», подножками оригинального оформления и особым корпусом, которые появился в грузовом отделении. Также в Colorado LTX необычный передний бампер и каркас боковых зеркал, окрашенных в оттенок кузова машины.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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