9 июня 2017, 10:51
Chevrolet обновил Colorado LTX
Chevrolet подготовил специальную версию пикапа Colorado LTX, предназначенную пока только для Филиппинских островов. Грузовик приобрел более брутальный облик, нежели раньше, считают эксперты.
В функциональный список пикапа Colorado LTX попали камера заднего обзора, аудиосистема и некоторые другие опции. Под капотом транспортного средства разместился 280-сильный дизель объемом 2,8 литра. Запускается мотор при помощи 6-скоростной «автомат». За данную версию покупатели заплатят в пересчете на российскую валюту 1 591 000 рублей.
От базовой модификации новинка отличается трубчатым «кенгурятником», подножками оригинального оформления и особым корпусом, которые появился в грузовом отделении. Также в Colorado LTX необычный передний бампер и каркас боковых зеркал, окрашенных в оттенок кузова машины.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Colorado Regular Cab 5.3
|Год выпуска, с
|2008
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Пикап
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|305/5200
|Объем двигателя
|5328
|Тип трансмисии
|Автоматическая 4-ступенчатая
|Привод
|Полный
|Топливо
|Бензин А-92
|Все характеристики
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