Chevrolet Onix готовят к продажам

Концерн General Motors анонсировал премьеру нового компактного хэтчбека Chevrolet Onix. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже в 2017 году и будет доступна по цене.
Под капотом у автомобиля будет стоять двигатель в 2 вариациях. В первой версии это будет силовой агрегат объемом 1 литр и мощностью 70-80 л.с., в зависимости от топлива. Во втором варианте покупателю предложат мотор объемом 1,4 литра мощность 98-106 л.с.
В плане трансмиссии на новинку установят 6-скоростную механическую коробку передач.
Новинку оснастили новыми передними и задними бамперами, добавили наклейки в виде клетчатого черного флага.
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd.
Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный.
Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение.
Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
Под капотом у автомобиля будет стоять двигатель в 2 вариациях. В первой версии это будет силовой агрегат объемом 1 литр и мощностью 70-80 л.с., в зависимости от топлива. Во втором варианте покупателю предложат мотор объемом 1,4 литра мощность 98-106 л.с. В плане трансмиссии на новинку установят 6-скоростную механическую коробку передач.Новинку оснастили новыми передними и задними бамперами, добавили наклейки в виде клетчатого черного флага.
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