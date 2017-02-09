9 февраля 2017, 13:46

Chevrolet Onix готовят к продажам

Концерн General Motors анонсировал премьеру нового компактного хэтчбека Chevrolet Onix. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже в 2017 году и будет доступна по цене.
Под капотом у автомобиля будет стоять двигатель в 2 вариациях. В первой версии это будет силовой агрегат объемом 1 литр и мощностью 70-80 л.с., в зависимости от топлива. Во втором варианте покупателю предложат мотор объемом 1,4 литра мощность 98-106 л.с.
 
В плане трансмиссии на новинку установят 6-скоростную механическую коробку передач.
Новинку оснастили новыми передними и задними бамперами, добавили наклейки в виде клетчатого черного флага.
Новинки и концепт кары Шевроле

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Chevrolet Onix готовят к продажам
Под капотом у автомобиля будет стоять двигатель в 2 вариациях. В первой версии это будет силовой агрегат объемом 1 литр и мощностью 70-80 л.с., в зависимости от топлива. Во втором варианте покупателю предложат мотор объемом 1,4 литра мощность 98-106 л.с. В плане трансмиссии на новинку установят 6-скоростную механическую коробку передач.Новинку оснастили новыми передними и задними бамперами, добавили наклейки в виде клетчатого черного флага.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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