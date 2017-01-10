10 января 2017, 10:06

Chevrolet SS снимут с производства

Эксперты отмечают, что прекращение производства седана было довольно ожидаемым решением руководства GM. Несмотря на то, что модель позиционировалась как надежная и практичная, спрос на нее был низок.
«Четырехдверка» уйдет с производственного конвейера уже в этом году, заявил президент General Motors в Северной Америке Алан Бэйти.
 
Сборка модели налажена в Австралии, а производственные мощности GM в этой стране вскоре закроют. Как отмечают специалисты, даже в случае успешной реализации SS неминуемо покинул бы дилерские центры.
 
Добавим, что SS - это аналог седана Holden Commodore. Он оборудован 8-цилиндровым двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач.
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Chevrolet SS снимут с производства
«Четырехдверка» уйдет с производственного конвейера уже в этом году, заявил президент General Motors в Северной Америке Алан Бэйти. Сборка модели налажена в Австралии, а производственные мощности GM в этой стране вскоре закроют. Как отмечают специалисты, даже в случае успешной реализации SS неминуемо покинул бы дилерские центры. Добавим, что SS - это аналог седана Holden Commodore. Он оборудован 8-цилиндровым двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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