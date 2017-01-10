Chevrolet SS снимут с производства

От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd.
Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный.
Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение.
Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
«Четырехдверка» уйдет с производственного конвейера уже в этом году, заявил президент General Motors в Северной Америке Алан Бэйти. Сборка модели налажена в Австралии, а производственные мощности GM в этой стране вскоре закроют. Как отмечают специалисты, даже в случае успешной реализации SS неминуемо покинул бы дилерские центры. Добавим, что SS - это аналог седана Holden Commodore. Он оборудован 8-цилиндровым двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач.
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