22 июня 2017, 15:29

Chevrolet Traverse придет в России к концу года

Эксперты не исключают, что таким образом производитель пробует варианты возвращения на отечественный рынок. Сейчас в салонах есть только некоторые модели бренда высокой ценовой категории.
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На российский рынок ведутся поставки произведенных в США моделей Chevrolet Tahoe, Camaro, Corvette. Темпом реализации производитель в целом доволен: по данным «Автостата», с января по май продано более 130 ед. Camaro, что на сегодня является лучшим результатом с момента официального запуска модели в России в 2012 году. Почти половина продаж пришлись на ограниченную серию, приуроченную к юбилею модели, – 50th Anniversary Edition.
 
Chevrolet Traverse
Новый 1 650 000 Р
Отзывов: 1

Напомним, что к началу 2016 года компания General Motors вывела с российского все модели Chevrolet, производство и поставка которых осуществлялась за пределами CША. Единственным исключением стал внедорожник Niva, производство которой продолжается на «GM-АвтоВАЗ».
 
Возможно, что модель Traverse начнет тенденцию возвращения General Motors на российский рынок. А продолжит ее, возможно, предприятие «Азия-Авто». В марте этого года оно зарегистрировало в «Росстандарте» 2 наиболее популярные среди покупателей модели от Chevrolet - Aveo и Cruze в кузовах седан и хэтчбэк. Обе модели уже 2 года не представлены на российском рынке.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Traverse 3.6 AT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2015
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин288
Объем двигателя3564
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл17.2
Загородный цикл9.6
Смешанный цикл14.4
ТопливоАИ-95
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Chevrolet Traverse придет в России к концу года
На российский рынок ведутся поставки произведенных в США моделей Chevrolet Tahoe, Camaro, Corvette. Темпом реализации производитель в целом доволен: по данным «Автостата», с января по май продано более 130 ед. Camaro, что на сегодня является лучшим результатом с момента официального запуска модели в России в 2012 году. Почти половина продаж пришлись на ограниченную серию, приуроченную к юбилею модели, – 50th Anniversary Edition. {{model_3120}}Напомним, что к началу 2016 года компания General Motors вывела с российского все модели Chevrolet, производство и поставка которых осуществлялась за пределами CША. Единственным исключением стал внедорожник Niva, производство которой продолжается на «GM-АвтоВАЗ». Возможно, что модель Traverse начнет тенденцию возвращения General Motors на российский рынок. А продолжит ее, возможно, предприятие «Азия-Авто». В марте этого года оно зарегистрировало в «Росстандарте» 2 наиболее популярные среди покупателей модели от Chevrolet - Aveo и Cruze в кузовах седан и хэтчбэк. Обе модели уже 2 года не представлены на российском рынке.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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