22 июня 2017, 15:29
Chevrolet Traverse придет в России к концу года
Эксперты не исключают, что таким образом производитель пробует варианты возвращения на отечественный рынок. Сейчас в салонах есть только некоторые модели бренда высокой ценовой категории.
На российский рынок ведутся поставки произведенных в США моделей Chevrolet Tahoe, Camaro, Corvette. Темпом реализации производитель в целом доволен: по данным «Автостата», с января по май продано более 130 ед. Camaro, что на сегодня является лучшим результатом с момента официального запуска модели в России в 2012 году. Почти половина продаж пришлись на ограниченную серию, приуроченную к юбилею модели, – 50th Anniversary Edition.
Напомним, что к началу 2016 года компания General Motors вывела с российского все модели Chevrolet, производство и поставка которых осуществлялась за пределами CША. Единственным исключением стал внедорожник Niva, производство которой продолжается на «GM-АвтоВАЗ».
Возможно, что модель Traverse начнет тенденцию возвращения General Motors на российский рынок. А продолжит ее, возможно, предприятие «Азия-Авто». В марте этого года оно зарегистрировало в «Росстандарте» 2 наиболее популярные среди покупателей модели от Chevrolet - Aveo и Cruze в кузовах седан и хэтчбэк. Обе модели уже 2 года не представлены на российском рынке.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Traverse 3.6 AT
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|288
|Объем двигателя
|3564
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|17.2
|Загородный цикл
|9.6
|Смешанный цикл
|14.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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