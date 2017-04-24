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24 апреля 2017, 11:14

Chevrolet возобновит выпуск Blazer

Руководство Chevrolet рассматривает идею возрождения своего среднеразмерного вседорожника Blazer. Автомобиль может вернуться на мировой авторынок уже через 2 года.
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Подробностей о проекте пока не так много. Известно лишь, что кроссовер займет место в модельном ряду бренда между компактной моделью Equinox и полноразмерным семиместным вседорожником Traverse. Модель предложат исключительно в 5-местном исполнении.

Chevrolet Blazer
Выпускается с 1995 г.
Новый от 150 000 до 200 000 Р
Объявлений: 6
Отзывов: 2

Сборку автомобиля наладят на заводе General Motors, расположенном неподалеку от мексиканского города Монтеррей. На мировом авторынке новый Blazer составит достойную конкуренцию Ford Edge.

Между тем, Ford тоже задумался о возвращении давно забытой модели. Американский автопроизводитель намерен возродить внедорожник Bronco, который выпускался с1966 по 1996 год. Новинка должна появиться на американском рынке не ранее 2020 года.

Новинки и концепт кары Шевроле Блейзер

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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Blazer
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd. Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный. Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение. Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
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Chevrolet возобновит выпуск Blazer
Подробностей о проекте пока не так много. Известно лишь, что кроссовер займет место в модельном ряду бренда между компактной моделью Equinox и полноразмерным семиместным вседорожником Traverse. Модель предложат исключительно в 5-местном исполнении.{{model_1843}} Сборку автомобиля наладят на заводе General Motors, расположенном неподалеку от мексиканского города Монтеррей. На мировом авторынке новый Blazer составит достойную конкуренцию Ford Edge.Между тем, Ford тоже задумался о возвращении давно забытой модели. Американский автопроизводитель намерен возродить внедорожник Bronco, который выпускался с1966 по 1996 год. Новинка должна появиться на американском рынке не ранее 2020 года.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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