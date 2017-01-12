Chevy Corvette ZR1 спрятали от публики

General Motors не планирует в ближайшее время проводить официальную презентацию новинки, хотя ранее компания обещала представить ее в рамках автосалона в Детройте. Известна лишь одна из возможных причин задержки.
Сообщается, что разработчики планируют установить на автомобиль массивное заднее антикрыло, а показ доработанной машины состоится не ранее августа 2017 года в рамках мероприятия Continental Tire Road Race Showcase IMSA.
Если прогнозы подтвердятся, то ZR1 появится в продаже не ранее конца 2017 года. Точной информации о технических характеристиках в данный момент нет, но предполагается, что под капотом появится мотор V8 объемом 6,2 литра производительностью более 650 л.с. Эксперты не видят препятствий в создании более мощного двигателя (более 700 л.с.).
Также в ZR1 планируется установить комплект легкосплавных дисков, дисковые тормоза с суппортами и аэродинамический обвес.
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd.
Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный.
Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение.
Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
Сообщается, что разработчики планируют установить на автомобиль массивное заднее антикрыло, а показ доработанной машины состоится не ранее августа 2017 года в рамках мероприятия Continental Tire Road Race Showcase IMSA. Если прогнозы подтвердятся, то ZR1 появится в продаже не ранее конца 2017 года. Точной информации о технических характеристиках в данный момент нет, но предполагается, что под капотом появится мотор V8 объемом 6,2 литра производительностью более 650 л.с. Эксперты не видят препятствий в создании более мощного двигателя (более 700 л.с.).Также в ZR1 планируется установить комплект легкосплавных дисков, дисковые тормоза с суппортами и аэродинамический обвес.
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