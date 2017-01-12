12 января 2017, 09:03

Chevy Corvette ZR1 спрятали от публики

General Motors не планирует в ближайшее время проводить официальную презентацию новинки, хотя ранее компания обещала представить ее в рамках автосалона в Детройте. Известна лишь одна из возможных причин задержки.

Сообщается, что разработчики планируют установить на автомобиль массивное заднее антикрыло, а показ доработанной машины состоится не ранее августа 2017 года в рамках мероприятия Continental Tire Road Race Showcase IMSA.

Если прогнозы подтвердятся, то ZR1 появится в продаже не ранее конца 2017 года. Точной информации о технических характеристиках в данный момент нет, но предполагается, что под капотом появится мотор V8 объемом 6,2 литра производительностью более 650 л.с. Эксперты не видят препятствий в создании более мощного двигателя (более 700 л.с.).

Также в ZR1 планируется установить комплект легкосплавных дисков, дисковые тормоза с суппортами и аэродинамический обвес.

Новинки и концепт кары Шевроле

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Chevy Corvette ZR1 спрятали от публики
Сообщается, что разработчики планируют установить на автомобиль массивное заднее антикрыло, а показ доработанной машины состоится не ранее августа 2017 года в рамках мероприятия Continental Tire Road Race Showcase IMSA. Если прогнозы подтвердятся, то ZR1 появится в продаже не ранее конца 2017 года. Точной информации о технических характеристиках в данный момент нет, но предполагается, что под капотом появится мотор V8 объемом 6,2 литра производительностью более 650 л.с. Эксперты не видят препятствий в создании более мощного двигателя (более 700 л.с.).Также в ZR1 планируется установить комплект легкосплавных дисков, дисковые тормоза с суппортами и аэродинамический обвес.
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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