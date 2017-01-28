28 января 2017, 15:59

Читатели отдали предпочтение компактному Audi A3

Номинация «Лучший компактный автомобиль» премии Best Cars 2017 досталась Audi A3. Таковы итоги опроса читателей журнала «auto motor und sport», который проводился уже 41 раз.
Читатели отдали предпочтение компактному Audi A3

Респонденты выбирали своих фаворитов из 378 моделей в 11 категориях. В каждой определялся абсолютный победитель и лучший иностранный производитель. В категории «Лучший компактный автомобиль» 17,1% читателей выбрали Audi A3.

Audi A3 Basic 1.4 AMT
1.4 л, 150 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 8.9 с, 222 км/ч
4423 x 1793 x 1409 мм
передний
АИ-95, 4.9 л на 100 км
2 040 000 руб
Все характеристики


В категории «Большой внедорожник» 2 место завоевал другой представитель Audi – флагманский кроссовер Q7, набравший 10,4% голосов.

3 место в 4 категориях также поделили между собой Audi: A4 в сегменте «Лучший среднеразмерный автомобиль», Audi A6 ― «Лучший в премиальном сегменте среднеразмерных автомобилей», Audi R8 Spyder в номинации «Лучший кабриолет» и Audi Q2 в классе «Компактный внедорожник».

От себя заметим, что на российском рынке в настоящее время модель А3 представлена в 2 модификациях:  Sedan и Sportback. Стартовая стоимость четырехдверки составляет 1 639 000 рублей, 5-дверный хэтчбек доступен, начиная с отметки 1 629 000 рублей.

A3 в России доступен с моторами 1.4 TFSI (150 сил, 6МКПП/S-tronic) и 2.0 TFSI (190 л.с., S-tronic). Топ-версия комплектуется фирменной системой полного привода quattro и при этом считается наиболее динамичной: до "сотни" машина разгоняется за 6,2 сек., а максимальная скорость составляет 236 км/ч.

Новости Ауди А3, a 3

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приобрел этот апарат и вспомнил взгляд юного гонщика. 2002г 1.8т 200000 пробег езжу три месяца и все без нареканий.сервисную диагностику прошла у офдилера на ура.на вид ей года два.лоб родной) )
владимир
Без Колес. По-настоящему семейный тест-драйв. Audi A3
Смешные ребята) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Алина
Audi досрочно представила A3 Cabriolet
классная и мой любимый цвет ...
Maria86
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Читатели отдали предпочтение компактному Audi A3
Респонденты выбирали своих фаворитов из 378 моделей в 11 категориях. В каждой определялся абсолютный победитель и лучший иностранный производитель. В категории «Лучший компактный автомобиль» 17,1% читателей выбрали Audi A3.{{params_56317}}В категории «Большой внедорожник» 2 место завоевал другой представитель Audi – флагманский кроссовер Q7, набравший 10,4% голосов. 3 место в 4 категориях также поделили между собой Audi: A4 в сегменте «Лучший среднеразмерный автомобиль», Audi A6 ― «Лучший в премиальном сегменте среднеразмерных автомобилей», Audi R8 Spyder в номинации «Лучший кабриолет» и Audi Q2 в классе «Компактный внедорожник».От себя заметим, что на российском рынке в настоящее время модель А3 представлена в 2 модификациях:  Sedan и Sportback. Стартовая стоимость четырехдверки составляет 1 639 000 рублей, 5-дверный хэтчбек доступен, начиная с отметки 1 629 000 рублей. A3 в России доступен с моторами 1.4 TFSI (150 сил, 6МКПП/S-tronic) и 2.0 TFSI (190 л.с., S-tronic). Топ-версия комплектуется фирменной системой полного привода quattro и при этом считается наиболее динамичной: до "сотни" машина разгоняется за 6,2 сек., а максимальная скорость составляет 236 км/ч.
2017-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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