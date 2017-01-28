Читатели отдали предпочтение компактному Audi A3
Респонденты выбирали своих фаворитов из 378 моделей в 11 категориях. В каждой определялся абсолютный победитель и лучший иностранный производитель. В категории «Лучший компактный автомобиль» 17,1% читателей выбрали Audi A3.
|Audi A3 Basic 1.4 AMT
|1.4 л, 150 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 8.9 с, 222 км/ч
|4423 x 1793 x 1409 мм
|передний
|АИ-95, 4.9 л на 100 км
|2 040 000 руб
|Все характеристики
В категории «Большой внедорожник» 2 место завоевал другой представитель Audi – флагманский кроссовер Q7, набравший 10,4% голосов.
3 место в 4 категориях также поделили между собой Audi: A4 в сегменте «Лучший среднеразмерный автомобиль», Audi A6 ― «Лучший в премиальном сегменте среднеразмерных автомобилей», Audi R8 Spyder в номинации «Лучший кабриолет» и Audi Q2 в классе «Компактный внедорожник».
От себя заметим, что на российском рынке в настоящее время модель А3 представлена в 2 модификациях: Sedan и Sportback. Стартовая стоимость четырехдверки составляет 1 639 000 рублей, 5-дверный хэтчбек доступен, начиная с отметки 1 629 000 рублей.
A3 в России доступен с моторами 1.4 TFSI (150 сил, 6МКПП/S-tronic) и 2.0 TFSI (190 л.с., S-tronic). Топ-версия комплектуется фирменной системой полного привода quattro и при этом считается наиболее динамичной: до "сотни" машина разгоняется за 6,2 сек., а максимальная скорость составляет 236 км/ч.
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