Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?

Год, когда на российский авторынок должны были поступать автомобили с системой экстренного оповещения ЭРА-Глонасс, наступил. Автопроизводители и дилеры замерли в ожидании ответной реакции рынка в виде его сокращения. Причем, как уверяют специалисты, пострадают, прежде всего, потребители.
По замыслу правительства, этот комплекс должен сократить смертность на дорогах. Время прибытия спецслужб на место ДТП уменьшится на 30%, что позволит ежегодно спасать около 4 тыс. человек. Аварийность на дорогах – серьезная проблема, и количество смертей в результате аварий в России значительно превосходит европейские показатели. Правда, одно только внедрение этой системы не сможет кардинально изменить ситуацию - необходимо также обеспечить покрытие основных трасс качественной и доступной экстренной медицинской помощью. И здесь возникают главные трудности.
Сказать однозначно, как будет работать «тревожная кнопка», пока никто не может. При этом, в планах Минпромторга выпустить в текущем году до 1,5 млн машин с «Эрой». А с 2018 года с конвейеров российских заводов ежегодно будет сходить по 2,5 млн авто с этим комплексом. И все бы ничего, вот только такое радикальное решение обезопасить граждан приведет к еще большему упадку рынка.
За последние 2 года в России было представлено более 500 моделей различных марок. Сейчас количество сократилось до 300 и, по оценкам экспертов, после 2017 года ассортимент транспортных средств еще больше оскудеет. Производителям не выгодно устанавливать систему на свои автомобили, поскольку для этого необходимо проведение целой серии краш-тестов и сертификация за свои средства. Поэтому компании попросту решают отказаться от поставок машин на наш рынок. Особенно это касается нишевых и люксовых машин.
«Обязательное внедрение системы экстренного оповещения о ДТП не изменит тенденции на рынке новых автомобилей, а лишь станет еще одним фактором повышения цены и сокращения модельного ряда. Основная причина сокращения ассортимента - девальвация рубля и снижение покупательной способности россиян. Еще в 2016-м многим автопроизводителям стало выгоднее отказаться от импортируемых моделей и нишевых модификаций, например, купе или спорт-версий. Мало того, оснащение автомобилей системой ЭРА-Глонасс происходит одновременно с обновлением или выводом новых поколений автомобилей на рынок. Поэтому покупатель не сможет выделить, какая часть повышения цены приходится на себестоимость «тревожной кнопки», а какая - на больший размер экрана мультимедиа системы и рестайлинга бамперов.»
Николай Степанов, региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК)
Правда, небольшую лазейку для автопроизводителей все-таки оставили. До 2019 года они смогут ввозить машины на территорию РФ без комплекса реагирования, если они уже получили сертификацию типа транспортного средства для нашей страны. Так что, за эти переходные 2 года компании должны будут оборудовать автомобили тревожной кнопкой или сократить представленный модельный ряд.
Какой-либо альтернативы законодательно не предусмотрено, поэтому в скором времени все 100% автомобилей должны будут оснащаться данной системой. Возможны послабления для коллекционных и малотиражных автомобилей, но этот вопрос остается пока открытым. Как считают эксперты, обязательное внедрение систем безопасности - правильная практика. К сожалению, покупатели добровольно, скорее, приобретают магнитолу и кондиционер, а не систему стабилизации и боковые шторки безопасности, что подтверждает статистика. Вот только реализовывать проект «Эры» нужно было мягче для бизнеса.
«Нужно было не выпускать постановление, а создать рабочую группу и комитет, где обсуждались бы отрицательные и положительные стороны новшества. Со стороны государства должен был быть налажен диалог с бизнесом, но пока в широком масштабе этого не происходит. И только сейчас у нас появилась возможность обсуждать стратегии развития автомобильной отрасли до 2025 года. Программа сама по себе хорошая и нужная. Она направлена на то, чтобы уменьшить аварийность на дорогах и уйти от системы GPS. Кто знает, как будут развиваться события на политической арене дальше - могут запретить использование GPS, а тут ЭРА-Глонасс, созданная на базе российских технологий. Но нужно искать пути, как это должно внедряться.»
Андрей Петренко, вице-президент РОАД
Пока что производители не могут понять, будет ли работать вообще «тревожная кнопка». Есть постановление, но оно должно быть дополнено программами, как работать с этим новшеством. Компании в неведении, многие сократили поставки машин в РФ. К примеру, Renault в прошлом году остановила продажи коммерческих автомобилей. Для дилеров это серьезный удар, они лишаются до 20% бизнеса и теряют клиентов корпоративных продаж. После заявления о том, что будут приниматься во внимание ранее сертифицированные автомобили, поставки возобновили.
Светлана Липатенкова, руководитель пресс-службы АО «Питер-Лада», прокомментировала, что вряд ли введение ЭРА-Глонасс будет способствовать его росту ближайшие 1-2 года. Конечно, это ударит по карману и производителя, и дилера, и потребителя, если, правда, государство не поддержит производителей в данном вопросе. Что касается бренда Lada, то Vesta и Xray вышли на рынок и изначально уже были оснащены ЭРА-Глонасс. Остальной модельный ряд на данный момент ее не имеет.
Очевидно, что производителям необходима поддержка государства в виде субсидий на внедрение «Эры», вот только речи об этом пока что не идет. Вопрос решался между государством и производителем, но диалога на счет финансирования этого проекта пока не ведется. Страдает от этого, в конечном итоге, клиент. Выбор доступных автомобилей сокращается, а стоимость на оставшиеся растет. Уже сейчас очевидно, что купить новый автомобиль, не говоря уже об адекватности цены, станет еще сложнее. А вот принесет ли пользу новая обязательная опция, пока никто сказать не может.
Плюсы и минусы
С ЭРА-Глонасс удастся спасти немало людей.
Стоимость машин из-за тревожной кнопки взлетит.
Уход от GPS - правильное решение в непростой политический период.
Пока неясно, как именно будет налажена связь между "Эрой" и "112".
Машины должны быть современнее и безопаснее.
Главное, чтобы благое дело не стало очередным источником заработка на водителях.
у меня Гёц уже 8 лет прошло по спидометру 170 тысяч. не менял ничего . надо бы ремень ГРМ поменять но ни пойму какой поставили на заводе.купил контитеч . сравнил с установленным небо и земля . оставил старый он по качеству лучше. кто знает какой поставили на заводе . всё-таки 170 отходил. хочу такойже ...
Нормальный автосалон, месяц назад купил тут NISSAN SENTRA за 900тыс 1,6 л 117 л.с. 5MT. Отличная машина, ухоженная, надежная, едет без проблем. Я доволен полностью своей покупкой. Не жалею, что купил с этого салона. Ребята тут отлично работают, да и выбор машин достойный. Все показали, рассказали, предоставили ...
По замыслу правительства, этот комплекс должен сократить смертность на дорогах. Время прибытия спецслужб на место ДТП уменьшится на 30%, что позволит ежегодно спасать около 4 тыс. человек. Аварийность на дорогах – серьезная проблема, и количество смертей в результате аварий в России значительно превосходит европейские показатели. Правда, одно только внедрение этой системы не сможет кардинально изменить ситуацию - необходимо также обеспечить покрытие основных трасс качественной и доступной экстренной медицинской помощью. И здесь возникают главные трудности. Сказать однозначно, как будет работать «тревожная кнопка», пока никто не может. При этом, в планах Минпромторга выпустить в текущем году до 1,5 млн машин с «Эрой». А с 2018 года с конвейеров российских заводов ежегодно будет сходить по 2,5 млн авто с этим комплексом. И все бы ничего, вот только такое радикальное решение обезопасить граждан приведет к еще большему упадку рынка. {{gallery_22}} За последние 2 года в России было представлено более 500 моделей различных марок. Сейчас количество сократилось до 300 и, по оценкам экспертов, после 2017 года ассортимент транспортных средств еще больше оскудеет. Производителям не выгодно устанавливать систему на свои автомобили, поскольку для этого необходимо проведение целой серии краш-тестов и сертификация за свои средства. Поэтому компании попросту решают отказаться от поставок машин на наш рынок. Особенно это касается нишевых и люксовых машин. {{person_4_Обязательное внедрение системы экстренного оповещения о ДТП не изменит тенденции на рынке новых автомобилей, а лишь станет еще одним фактором повышения цены и сокращения модельного ряда. Основная причина сокращения ассортимента - девальвация рубля и снижение покупательной способности россиян. Еще в 2016-м многим автопроизводителям стало выгоднее отказаться от импортируемых моделей и нишевых модификаций, например, купе или спорт-версий. Мало того, оснащение автомобилей системой ЭРА-Глонасс происходит одновременно с обновлением или выводом новых поколений автомобилей на рынок. Поэтому покупатель не сможет выделить, какая часть повышения цены приходится на себестоимость «тревожной кнопки», а какая - на больший размер экрана мультимедиа системы и рестайлинга бамперов.}}Правда, небольшую лазейку для автопроизводителей все-таки оставили. До 2019 года они смогут ввозить машины на территорию РФ без комплекса реагирования, если они уже получили сертификацию типа транспортного средства для нашей страны. Так что, за эти переходные 2 года компании должны будут оборудовать автомобили тревожной кнопкой или сократить представленный модельный ряд.Какой-либо альтернативы законодательно не предусмотрено, поэтому в скором времени все 100% автомобилей должны будут оснащаться данной системой. Возможны послабления для коллекционных и малотиражных автомобилей, но этот вопрос остается пока открытым. Как считают эксперты, обязательное внедрение систем безопасности - правильная практика. К сожалению, покупатели добровольно, скорее, приобретают магнитолу и кондиционер, а не систему стабилизации и боковые шторки безопасности, что подтверждает статистика. Вот только реализовывать проект «Эры» нужно было мягче для бизнеса.{{person_20_Нужно было не выпускать постановление, а создать рабочую группу и комитет, где обсуждались бы отрицательные и положительные стороны новшества. Со стороны государства должен был быть налажен диалог с бизнесом, но пока в широком масштабе этого не происходит. И только сейчас у нас появилась возможность обсуждать стратегии развития автомобильной отрасли до 2025 года. Программа сама по себе хорошая и нужная. Она направлена на то, чтобы уменьшить аварийность на дорогах и уйти от системы GPS. Кто знает, как будут развиваться события на политической арене дальше - могут запретить использование GPS, а тут ЭРА-Глонасс, созданная на базе российских технологий. Но нужно искать пути, как это должно внедряться.}}Пока что производители не могут понять, будет ли работать вообще «тревожная кнопка». Есть постановление, но оно должно быть дополнено программами, как работать с этим новшеством. Компании в неведении, многие сократили поставки машин в РФ. К примеру, Renault в прошлом году остановила продажи коммерческих автомобилей. Для дилеров это серьезный удар, они лишаются до 20% бизнеса и теряют клиентов корпоративных продаж. После заявления о том, что будут приниматься во внимание ранее сертифицированные автомобили, поставки возобновили.Светлана Липатенкова, руководитель пресс-службы АО «Питер-Лада», прокомментировала, что вряд ли введение ЭРА-Глонасс будет способствовать его росту ближайшие 1-2 года. Конечно, это ударит по карману и производителя, и дилера, и потребителя, если, правда, государство не поддержит производителей в данном вопросе. Что касается бренда Lada, то Vesta и Xray вышли на рынок и изначально уже были оснащены ЭРА-Глонасс. Остальной модельный ряд на данный момент ее не имеет.{{material_117689}}Очевидно, что производителям необходима поддержка государства в виде субсидий на внедрение «Эры», вот только речи об этом пока что не идет. Вопрос решался между государством и производителем, но диалога на счет финансирования этого проекта пока не ведется. Страдает от этого, в конечном итоге, клиент. Выбор доступных автомобилей сокращается, а стоимость на оставшиеся растет. Уже сейчас очевидно, что купить новый автомобиль, не говоря уже об адекватности цены, станет еще сложнее. А вот принесет ли пользу новая обязательная опция, пока никто сказать не может.
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