Что делать, если вы неумышленно сбили лося?
В Минприроды говорят, что не удивлены активностью рогатых в данный период времени. Сезонные кочевки лосей, равно как и некоторых других копытных, проходят дважды в год –весной (иногда ранним летом) и осенью. Во многом это связано с изменением рациона сохатых с зимнего на летний: животные кочуют в поисках «летнего» корма. В мае лосихи телятся и отгоняют своих прошлогодних телят, которые, не имея опыта самостоятельного существования и самосохранения, перемещаются, выходя при этом на дороги и заходя в города-деревни.
От встречи с лосем не застрахован ни один из нас. К примеру, автор этих строк чудом избежал столкновения с животным прошлым летом в районе с. Рождествено, что в Гатчинском районе Ленинградской области. В этой связи очень интересным выглядит алгоритм действий водителя, сбившего сохатого, а также степень ответственности за столь «нестандартное» ДТП.
В ГИБДД информируют, что столкновение с участием дикого животного – точно такое же дорожно-транспортное происшествие, как и все остальные. Пункт 2.5 российских ПДД указывает, что водитель обязан немедленно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
Согласно пункта 2.6. тех же ПДД, если в результате ДТП погибли или ранены люди, водитель обязан: принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем автомобиле в ближайшую больницу, сообщить свою фамилию, регистрационный знак машины и возвратиться назад к месту ДТП; освободить проезжую часть, если движение других автомобилей затруднено, предварительно зафиксировав, в том числе с помощью фото- и видеосъёмки положение ТС по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию; записать фамилии и адреса очевидцев и ждать сотрудников полиции.
…итак, лось лежит бездыханный, вы отошли от шока, что делать? Первым делом необходимо сообщить о случившемся в полицию. Ее сотрудники должны проинформировать службы, которые принимают меры к ликвидации последствий ДТП.
Если вы испугались и покинули место ДТП, то вам неизбежно «светит» административная ответственность в соответствии со статьей12.27 КоАП РФ, а это не много не мало лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. Что касается участи погибшего лося, то его тушу ожидает утилизация силами органов местного самоуправления, причем, исключительно под контролем специалистов ветеринарной службы.
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