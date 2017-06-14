Что делать, если загорелся автомобиль?
По этой самой причине особо важное значение приобретает наличие в машине автомобильного огнетушителя, ну и, конечно же, умение им пользоваться. Что делать, если загорелась машина? Рекомендации сотрудников МЧС могут быть полезны каждому из нас.
Если не принимать во внимание поджог, то причинами пожара в автомобиле могут быть: короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне; утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя; использование источника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя; неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах.
Нежданно-негаданно в автомобиле возник пожар. Что предпринять? Первым делом необходимо как можно оперативнее сообщить о возгорании в пожарную охрану. После этого надо попытаться сбить пламя с помощью огнетушителя, а при его отсутствии – плотной тканью, землей, песком, снегом и т.п.
При тушении возгорания под капотом следует постепенно и осторожно открыть его палкой или монтировкой. При этом находиться лучше сбоку, так как при резком открывании капота возможен выброс пламени. Направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Видите, что все предпринимаемые вами действия тщетны? Отойдите на безопасное расстояние, поскольку существует вероятность взрыва емкостей с топливом.
В случае, если пожар возник на автостоянке или в гараже, и появилась реальная угроза распространения пожара, необходимо откатить как можно дальше свой автомобиль и/или стоящие рядом машины. Ни в коем случае не садитесь в горящее авто и не пытайтесь его завести.
«Горящей» строкой…
*** Утром 6 июня 2017 года в Череповце после столкновения загорелись Chery Amulet и «Газель». Удар был прямо в бак «Газели». Машина загорелась сразу и проехала к гаражам. У Chery сначала загорелся моторный отсек, а через 5 минут загорелся весь кузов. У водителя «Газели» диагностировали ожоги рук и лица, девушки, ехавшие в иномарке, не пострадали.
*** На прошлой неделе на 5 км автодороги Архангельск – Новодвинск у «Газели» на ходу внезапно заглох двигатель. При осмотре авто водитель увидел под днищем огонь. Мужчина выпустил на очаг содержимое порошкового огнетушителя, но этого оказалось недостаточно. К счастью, на помощь пришли другие автомобилисты. При помощи 2 автомобильных огнетушителей пожар был ликвидирован. Фургон остался цел, но его владельца пришлось госпитализировать. При тушении мужчина получил ожоги кистей рук 2 степени.
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