3 января 2017, 19:35

Что нового с собой принес наступивший 2017-й?

Наступил 2017-й, а вместе с ним начали действовать поправки в Правила дорожного движения, которыми мы руководствуемся в нашей повседневной автомобильной жизни. Изменения касаются штрафов, страховок, а также ввоза в Россию иномарок.
Что нового с собой принес наступивший 2017-й?
Так, с 1 января 2017 года в Россию запретят ввозить автомобили без поддержки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это может ограничить импорт почти всех иномарок с пробегом. С самого первого дня 2017 года отечественная таможня не впускает в страну машины без поддержки реагирования на ДТП. Пущай иномарка абсолютно свежая, но ей будет отказано в выдаче ПТС.
 
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Опять же с 1 января 2017-го электронный полис ОСАГО можно приобрести в любой страховой компании, в то время как еще несколько дней назад подобную возможность предоставляли лишь отдельные СК.  
 
Вот уже 3 дня, как вступили в силу новые правила перевозки детей. Отныне перевозить чад можно лишь на автобусах возрастом не старше 10 лет, при этом автобус должен быть оборудован тахографом и системой спутниковой навигации. Надо заметить, что такое требование было утверждено ещё 2 года назад, но его вступление в силу было отсрочено.
 
С января наступившего года введены санкции за опасное вождение. Размер штрафа - 5 000 рублей. Термин «опасное вождение» означает непредоставление преимущества, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, а также неоправданное резкое торможение.
 
Менее, чем через месяц, с февраля 2017-го, водительские права можно будет получить или обменять не только в подразделениях ГИБДД, но также в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Это, как надеются авторы идеи, снизит нагрузку на Госавтоинспекцию.
 
Летом этого года будет введен запрет на управление автомобилем водителем с иностранными правами при осуществлении коммерческих перевозок. А в июле автовладельцам перестанут выдавать бумажные ПТС. Вместо них мы сможем получать лишь номер электронного ПТС, а вся информация об автомобиле будет храниться на специальных серверах. При этом владельцы тракторов и других самоходных ТС будут получать стандартные ПТС в период до 1 июля 2018 года.

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Что нового с собой принес наступивший 2017-й?
Так, с 1 января 2017 года в Россию запретят ввозить автомобили без поддержки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это может ограничить импорт почти всех иномарок с пробегом. С самого первого дня 2017 года отечественная таможня не впускает в страну машины без поддержки реагирования на ДТП. Пущай иномарка абсолютно свежая, но ей будет отказано в выдаче ПТС. {{material_117345}}  Опять же с 1 января 2017-го электронный полис ОСАГО можно приобрести в любой страховой компании, в то время как еще несколько дней назад подобную возможность предоставляли лишь отдельные СК.   Вот уже 3 дня, как вступили в силу новые правила перевозки детей. Отныне перевозить чад можно лишь на автобусах возрастом не старше 10 лет, при этом автобус должен быть оборудован тахографом и системой спутниковой навигации. Надо заметить, что такое требование было утверждено ещё 2 года назад, но его вступление в силу было отсрочено.  С января наступившего года введены санкции за опасное вождение. Размер штрафа - 5 000 рублей. Термин «опасное вождение» означает непредоставление преимущества, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону, а также неоправданное резкое торможение.  Менее, чем через месяц, с февраля 2017-го, водительские права можно будет получить или обменять не только в подразделениях ГИБДД, но также в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Это, как надеются авторы идеи, снизит нагрузку на Госавтоинспекцию.  Летом этого года будет введен запрет на управление автомобилем водителем с иностранными правами при осуществлении коммерческих перевозок. А в июле автовладельцам перестанут выдавать бумажные ПТС. Вместо них мы сможем получать лишь номер электронного ПТС, а вся информация об автомобиле будет храниться на специальных серверах. При этом владельцы тракторов и других самоходных ТС будут получать стандартные ПТС в период до 1 июля 2018 года.
2017-01-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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