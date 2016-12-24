24 декабря 2016, 10:48

Что нового ждет Haval в России в 2017-м?

C 2017 года компания «Хавейл Мотор Рус» станет фокусироваться на дистрибьюторской деятельности, а также на задачах развития бренда и дилерской сети Haval. Осуществление деятельности по розничным и корпоративным продажам автомобилей и запчастей Haval компания полностью доверяет партнерам.
В связи с этим завершает свою работу собственный дилерский центр в Москве. Второй дилерский центр и сервисный центр деятельность продолжат. Также официальные представители Haval сегодня есть в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тюмени и Саратове.
 
«В следующем году мы планируем открыть несколько новых дилерских центров в крупных городах России. В Москве мы также будем расширять сеть центров продаж», - заявил генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Коу Сюйгуан.
 
По планам компании в 2017 году будут открыты дилерские центры марки в следующих городах: Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тольятти, Уфа, Екатеринбург, Казань, Москва (второй дилерский центр). Таким образом, дилерская сеть Haval будет включать 14 автосалонов в 13 городах страны. 

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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В тексте опечатка. На оф.сайте Хавал стоит цена 2299000. У вас 2999000
Зуфар
В Тульской области начали возводить сборочный завод Haval. Эксперты в сомнении
Да все верно написано. "Удешевит"... Насколько ? При такой-то стартовой неподъемности... Нафиг очередной "шедевр" тут нужен... Вспомнить хотя бы о почившем недавно в бозе Luxgen. Так, он таких же дурных денег стоил. В итоге с тресокм провалился в РФ. Народ же не дурак... И причем тут "стройка новой площадки ...
Saimaa
и\м запчастей АвтоЛео
На своём Ярисе поменял осветительные лампы, в каталоге АвтоЛео большой выбор ламп Philips, они надежны и служат долго. Доставка заказа заняла два дня, надежный сервис.
Klims
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Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В связи с этим завершает свою работу собственный дилерский центр в Москве. Второй дилерский центр и сервисный центр деятельность продолжат. Также официальные представители Haval сегодня есть в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тюмени и Саратове.  «В следующем году мы планируем открыть несколько новых дилерских центров в крупных городах России. В Москве мы также будем расширять сеть центров продаж», - заявил генеральный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Коу Сюйгуан. По планам компании в 2017 году будут открыты дилерские центры марки в следующих городах: Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тольятти, Уфа, Екатеринбург, Казань, Москва (второй дилерский центр). Таким образом, дилерская сеть Haval будет включать 14 автосалонов в 13 городах страны. 
2016-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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