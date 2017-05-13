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13 мая 2017, 13:47

Что собой представляет правило «золотого часа», и как им воспользоваться при ДТП

Своевременное оказание помощи на дороге – это не просто остановить автомобиль рядом с местом происшествия, усадить пострадавшего в салон, а также быстро доставить его в ближайшую больницу. Первостепенное значение имеет умелое оказание первой медицинской помощи.
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  Что собой представляет правило «золотого часа», и как им воспользоваться при ДТП Что собой представляет правило «золотого часа», и как им воспользоваться при ДТП Что собой представляет правило «золотого часа», и как им воспользоваться при ДТП Что собой представляет правило «золотого часа», и как им воспользоваться при ДТП Что собой представляет правило «золотого часа», и как им воспользоваться при ДТП
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Шансы человека, попавшего в беду, на выживание увеличиваются только в случае, если помощь будет оказываться в соответствии с заранее продуманной тактикой и последовательностью действий. Оказавшись на месте ДТП, необходимо сразу сообщить о происшествии в Службу спасения МЧС России по телефону «112». Желательно максимально точно указать адрес или ориентир, где произошла авария, рассказать о ее характере и наличии пострадавших.
 
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Далее необходимо осмотреть пострадавшего и, при наличии навыков, оказать первую помощь. Увидев, что характер травм незначителен, можно отправить человека попутным транспортом в ближайшую больницу или амбулаторию, где ему окажут квалифицированную помощь. Таким образом, можно обеспечить максимальные шансы человека на выживание и реабилитацию.
Время в подобных экстремальных ситуациях зачастую играет первостепенное значение. Всем известно о существовании т.н. «золотого часа», когда здоровье попавшего в критическую ситуацию человека балансирует на грани жизни и смерти, и когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь.
 
Любой медик вам скажет: организм человека устроен так, что максимальные компенсаторные функции при внезапных и серьезных повреждениях эффективно поддерживают стабильное состояние примерно в течение одного часа. После чего наступает период постепенного истощения запасов прочности, и организм как бы «выключает» менее нужные участки тела, стремясь обеспечить остатками жизненных сил самую главную свою часть - мозг.
 
Практикой доказано, что именно в течение первого часа после несчастного случая оказание медицинской помощи наиболее эффективно и позволяет минимизировать развитие опасных осложнений. Через час для стабилизации состояния придется прилагать намного больше усилий. 
Если пострадавший доставляется в больницу в течение первого часа после получения травмы, то обеспечивается максимально высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений. Это время и называется «золотым часом», который начинается с момента получения травмы, а не когда вы начинаете оказывать помощь.
 
Все действия на месте ДТП должны носить характер спасения жизни, поскольку теряются драгоценные секунды и минуты «золотого часа» из-за несогласованности действий окружающих. Жизнь и судьба конкретного человека во многом зависят от грамотности и мастерства действий тех, кто спешит на выручку, поскольку именно эти люди могут оказаться первыми, кто окажет медпомощь пострадавшему до прибытия служб спасения и врачей.

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димарик б
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Что собой представляет правило «золотого часа», и как им воспользоваться при ДТП
Шансы человека, попавшего в беду, на выживание увеличиваются только в случае, если помощь будет оказываться в соответствии с заранее продуманной тактикой и последовательностью действий. Оказавшись на месте ДТП, необходимо сразу сообщить о происшествии в Службу спасения МЧС России по телефону «112». Желательно максимально точно указать адрес или ориентир, где произошла авария, рассказать о ее характере и наличии пострадавших.  {{material_92281}} Далее необходимо осмотреть пострадавшего и, при наличии навыков, оказать первую помощь. Увидев, что характер травм незначителен, можно отправить человека попутным транспортом в ближайшую больницу или амбулаторию, где ему окажут квалифицированную помощь. Таким образом, можно обеспечить максимальные шансы человека на выживание и реабилитацию.Время в подобных экстремальных ситуациях зачастую играет первостепенное значение. Всем известно о существовании т.н. «золотого часа», когда здоровье попавшего в критическую ситуацию человека балансирует на грани жизни и смерти, и когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. Любой медик вам скажет: организм человека устроен так, что максимальные компенсаторные функции при внезапных и серьезных повреждениях эффективно поддерживают стабильное состояние примерно в течение одного часа. После чего наступает период постепенного истощения запасов прочности, и организм как бы «выключает» менее нужные участки тела, стремясь обеспечить остатками жизненных сил самую главную свою часть - мозг.  Практикой доказано, что именно в течение первого часа после несчастного случая оказание медицинской помощи наиболее эффективно и позволяет минимизировать развитие опасных осложнений. Через час для стабилизации состояния придется прилагать намного больше усилий. Если пострадавший доставляется в больницу в течение первого часа после получения травмы, то обеспечивается максимально высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений. Это время и называется «золотым часом», который начинается с момента получения травмы, а не когда вы начинаете оказывать помощь.  Все действия на месте ДТП должны носить характер спасения жизни, поскольку теряются драгоценные секунды и минуты «золотого часа» из-за несогласованности действий окружающих. Жизнь и судьба конкретного человека во многом зависят от грамотности и мастерства действий тех, кто спешит на выручку, поскольку именно эти люди могут оказаться первыми, кто окажет медпомощь пострадавшему до прибытия служб спасения и врачей.
2017-05-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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